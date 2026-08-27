Még mindig nem biztos az évszázad magyar olajüzlete

Oroszország;USA;MOL;Szebia;

2026-08-27 18:31:00 CEST

Pénteken, azaz augusztus 28-án jár le az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) legutóbbi, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) számára kibocsátott ideiglenes engedélye, és még nem tudni, meglesz-e az újabb hosszabbítás. Az OFAC döntésének magyar vonatkozása is van, az évszázad magyar olajüzletének sorsa is többek között ettől függ.

Várhatóan csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) augusztus 28-a utánra is meghosszabbítja-e a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét, közölte csütörtökön Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter. A belgrádi tárcavezető hangsúlyozta, hogy Szerbia teljesítette a NIS tulajdonosi átalakításával kapcsolatos feladatait.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a szerb kormány június 10-én aláírta a részvényesek közötti megállapodást a magyar Mol-csoporttal a NIS jövőbeni irányításáról. E megállapodás alapján a Mol a NIS többségi tulajdonosává válhat, átveheti az amerikai szankciók miatt eladásra kényszerült orosz Gazpromnyefty által birtokolt többségi, 56,15 százalékos részvénycsomagot a szerb olajvállalatban.

A megállapodás azonban csak akkor lép hatályba, ha a Mol és a Gazpromnyefty közötti megállapodás is létrejön, és azt az Egyesült Államok hatósága, az OFAC is jóváhagyja.

A MOL és az orosz vállalat közötti tárgyalások részletei nem ismertek, lapunk a nyár folyamán érdeklődött a MOL-nál, de folyamatban lévő tárgyalásokra hivatkozva, nem kaptunk tájékoztatást.

Đedović Handanović egy nappal az amerikai ideiglenes engedély lejárta előtt a szerb sajtónak arról beszélt, hogy a tranzakció lezárásához az abban részt vevő pénzügyi intézményeknek is szükségük van amerikai engedélyekre, a bankok nem akarnak olyan kockázatot vállalni, amely miatt másodlagos amerikai szankciók alá kerülhetnének. Ez az engedélyezési folyamat pedig a jelenlegi határidőnél tovább is eltarthat.

A szerb miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia minden eshetőségre felkészült, arra is, ha a NIS működési engedélyét az OFAC nem hosszabbítja meg augusztus 28-a után nem hosszabbítják meg a NIS működési engedélyét. Elmondása szerint a szerb kormány a NIS-el közösen vizsgálja, hogy ilyen esetben meddig és milyen kapacitással működhetne tovább a pancsovai finomító, mennyi kőolaj állna Szerbia rendelkezésére, illetve hogyan lehetne biztosítani a szükséges üzemanyag-mennyiséget más forrásokból.

A Népszava a MOL-tól érdeklődött arról, hogy amennyiben a NIS nem kapná meg az újabb amerikai ideiglenes működési engedélyt, az befolyásolja a MOL és a szerb kormány közötti megállapodást.

A magyar olajvállalat sajtóosztályának küldött levelünkben megkérdeztük, jelen körülmények között mennyiben tekinthető véglegesnek az évszázad magyar olajüzletének is nevezett tranzakció, a NIS többségi tulajdonrészének MOL által felvásárlása? Megtörtént-e már a megállapodás az orosz többségi tulajdonossal is? - kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ, írásunkat frissítjük, ha megérkeznek.

Aleksandar Vučić szerb elnök bizakodó. Az OFAC engedélyre várva csütörtökön arról beszélt, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ügye szeptember folyamán rendeződhet. Hozzátette azonban, hogy a pozitív végkifejlethez elengedhetetlen az amerikai fél, valamint az OFAC megértő hozzáállása.

A szerbiai előrehozott választási kampányra hangoló Vučić hozzátette, hogy Szerbia nyitott az Egyesült Államokkal való együttműködésre más területeken is, különösen az energetikában, beleértve a kőolaj, a gáz és a nukleáris energia kérdését. Elmondása szerint a nukleáris energia kapcsán a megbeszélések az amerikai féllel csak most következnek.