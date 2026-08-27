Még mindig nem biztos az évszázad magyar olajüzlete

Várhatóan csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) augusztus 28-a utánra is meghosszabbítja-e a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét, közölte csütörtökön Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter. A belgrádi tárcavezető hangsúlyozta, hogy Szerbia teljesítette a NIS tulajdonosi átalakításával kapcsolatos feladatait.
Amint arról a Népszava is beszámolt, a szerb kormány június 10-én aláírta a részvényesek közötti megállapodást a magyar Mol-csoporttal a NIS jövőbeni irányításáról. E megállapodás alapján a Mol a NIS többségi tulajdonosává válhat, átveheti az amerikai szankciók miatt eladásra kényszerült orosz Gazpromnyefty által birtokolt többségi, 56,15 százalékos részvénycsomagot a szerb olajvállalatban.
A megállapodás azonban csak akkor lép hatályba, ha a Mol és a Gazpromnyefty közötti megállapodás is létrejön, és azt az Egyesült Államok hatósága, az OFAC is jóváhagyja.
A MOL és az orosz vállalat közötti tárgyalások részletei nem ismertek, lapunk a nyár folyamán érdeklődött a MOL-nál, de folyamatban lévő tárgyalásokra hivatkozva, nem kaptunk tájékoztatást.
Đedović Handanović egy nappal az amerikai ideiglenes engedély lejárta előtt a szerb sajtónak arról beszélt, hogy a tranzakció lezárásához az abban részt vevő pénzügyi intézményeknek is szükségük van amerikai engedélyekre, a bankok nem akarnak olyan kockázatot vállalni, amely miatt másodlagos amerikai szankciók alá kerülhetnének. Ez az engedélyezési folyamat pedig a jelenlegi határidőnél tovább is eltarthat.
A szerb miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia minden eshetőségre felkészült, arra is, ha a NIS működési engedélyét az OFAC nem hosszabbítja meg augusztus 28-a után nem hosszabbítják meg a NIS működési engedélyét. Elmondása szerint a szerb kormány a NIS-el közösen vizsgálja, hogy ilyen esetben meddig és milyen kapacitással működhetne tovább a pancsovai finomító, mennyi kőolaj állna Szerbia rendelkezésére, illetve hogyan lehetne biztosítani a szükséges üzemanyag-mennyiséget más forrásokból.
A Népszava a MOL-tól érdeklődött arról, hogy amennyiben a NIS nem kapná meg az újabb amerikai ideiglenes működési engedélyt, az befolyásolja a MOL és a szerb kormány közötti megállapodást.
A magyar olajvállalat sajtóosztályának küldött levelünkben megkérdeztük, jelen körülmények között mennyiben tekinthető véglegesnek az évszázad magyar olajüzletének is nevezett tranzakció, a NIS többségi tulajdonrészének MOL által felvásárlása? Megtörtént-e már a megállapodás az orosz többségi tulajdonossal is? - kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ, írásunkat frissítjük, ha megérkeznek.
Aleksandar Vučić szerb elnök bizakodó. Az OFAC engedélyre várva csütörtökön arról beszélt, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ügye szeptember folyamán rendeződhet. Hozzátette azonban, hogy a pozitív végkifejlethez elengedhetetlen az amerikai fél, valamint az OFAC megértő hozzáállása.
A szerbiai előrehozott választási kampányra hangoló Vučić hozzátette, hogy Szerbia nyitott az Egyesült Államokkal való együttműködésre más területeken is, különösen az energetikában, beleértve a kőolaj, a gáz és a nukleáris energia kérdését. Elmondása szerint a nukleáris energia kapcsán a megbeszélések az amerikai féllel csak most következnek.
A NIS helyzetének megnyugtató rendezése, az ország energetika biztonsága várhatóan a szerbiai választási kampány egyik központi témája lesz.