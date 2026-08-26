Egyik meghallgatott ellenzéki jelölt sem került be a közmédia tulajdonosi testületébe

közmédia;Siklósi Beatrix;Független Közmédia Testület;

2026-08-26 11:44:00 CEST

Siklósi Beatrix viszont nem tartja magát antiszemitának, lelkiismerete tiszta.

Nem jutott be a Független Közmédia Testületbe (FKT) egyik szerdán meghallgatott pártjelölt sem: Moys Zoltán, Martí Zoltán és Siklósi Beatrix jelölését is 4 igen és 7 nem szavazattal utasította el az Országgyűlés művelődési bizottsága – írja a hvg.hu.

A testület a közmédia tulajdonosi jogait gyakorolja.

A Mi Hazánk Moys Zoltánt delegálná, aki Kenyeres Oszkárral közösen készítette a Hazajáró című műsort. Meghallgatásán azt mondta, soha nem volt párttag, és a testületben pártok felett álló nemzeti egységet, valamint a nemzeti identitás erősítését képviselné. Arról is beszélt, hogy korábban felkérték az M5 csatornaigazgatójának, de nemet mondott, mert nem látta biztosítottnak, hogy szabad kezet kap. A közmédia helyzetét úgy értékelte, hogy pozíciója az elmúlt 25 évben radikálisan megváltozott, miközben közönsége megfogyatkozott.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Martí Zoltánt jelölte, aki 2014-ben került a közmédiához, és 2026-ban igazgatóként távozott onnan. Meghallgatásán a vallás, a nemzeti identitás és a család szerepét emelte ki, valamint fontosnak nevezte a magzat védelmét a fogantatástól a születésig. Visszautasította azt az állítást, hogy a közmédiára fordított százmilliárdok propagandára mentek volna, ugyanakkor azt mondta, látott rosszul működő területeket. Az FKT feladatát nem napi operatív irányításban, hanem az átláthatóságban és a megfelelő emberek kiválasztásának segítésében látja.

A Fidesz Siklósi Beatrixot jelölte. A Kossuth Rádió korábbi vezetője azt mondta, negyvenéves szakmai múlt áll mögötte. Visszautasította az antiszemitizmus vádját is. Erre annyit mondott, mutassanak valamit az anyagaiból, amely ezt bizonyítja. A David Irving-interjúról szólva azt mondta, a holokauszttagadó férfi sajtótájékoztatóján minden médium ott volt. Jelezte, nem készítettek vele interjút, a történtek pedig ürügyül szolgáltak arra, hogy eltávolítsák őt a közmédiától. A történtekkel kapcsolatban nyomatékosította, tiszta a lelkiismerete. Kifejtette, a Kossuth Rádió vezetőjeként sem tudta befolyásolni a hírterület működését, valamint egyik párttól sem kapott telefont. Az FKT elsődleges szerepét ő is az ellenőrzésben határozta meg.