Kikerültek az egyetemi pótfelvételi ponthatárok

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2026-08-27 17:58:00 CEST

18 278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10 712-en jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre.

Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu-n.

Az Oktatási Hivatal honlapján közzétett közlemény szerint az augusztus 7-i határidőig 18 278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10 712-en jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányiakat, 8155 jelentkező jutott be önköltséges képzésre. Alapképzésre 7542, felsőoktatási szakképzésre 460, osztatlan képzésre 700, mesterképzésre pedig 2010 főt vettek fel.

A pótfelvételikor egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni, de ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számított. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket - tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

A tájékoztatás szerint a legtöbb jelentkezőt felvett intézmények a következők: a Debreceni Egyetem (939 fő), a Pécsi Tudományegyetem (822 fő), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (808 fő), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (666 fő), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (634 fő), Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (604 fő), a Kodolányi János Egyetem (575 fő), a Miskolci Egyetem (559 fő), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (501 fő) és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (446 fő).

A besorolási döntés az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, de e-mailben is minden jelentkezőt tájékoztat róla az Oktatási Hivatal. Emellett azok, akik a felvételi eljáráskor megadták telefonos elérhetőségüket, SMS-értesítést is kaptak. A felvett jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót felsőoktatási intézményüktől kapják meg a besorolási döntést követően - áll a közleményben.