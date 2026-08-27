Meghalt két reptéri alkalmazott, miután maláriaszúnyogok jutottak be a frankfurti reptérre egy repülővel

Németország;repülőtér;malária;frankfurti repülőtér;

2026-08-27 19:49:00 CEST

Hat ember fertőződött meg.

Meghalt két alkalmazott a németországi Frankfurt repülőterén, miután az egyik repülőgépen maláriaszúnyogok jutottak be az országba. A Fraport - a repteret üzemeltető cég - a CNN megkeresésére azt közölte, hat alkalmazottjuk fertőződött meg, a Der Spiegel szerint közülük négyen azóta felépültek a betegségből.

„Megdöbbentő és mély szomorúsággal tölt el minket kollégáink elvesztése, gondolataink a családjukkal és barátaikkal vannak” - nyilatkozta a cég.

Az úgynevezett repülőtéri malária a betegség terjedésének egy ritka formája, abban az esetben fordul elő, ha egy malária-endémiával sújtott országból repülővel érkező szúnyog túléli az utat és a reptér vagy annak közelében terjeszti a fertőzést.

A német közegészségügyi intézet július közepén jelentette be, hogy maláriafertőzéses eseteket regisztráltak július 4-e és 6-a között több reptéri alkalamzottnál. A frankfurti egészségügyi hatóságok vizsgálják a történteket.

Olyan országokban, ahol a malária nem elterjedt, a korai felismerés nehéz, mivel a betegség kezdeti tünetei egy súlyosabb influenzára emlékeztetnek: hőemelkedés, izomfájdalmak, fejfájás, hidegrázás, rossz közérzet jellemzi. A malária egyértelmű tünetei később jelentkeznek, ilyen a 41 Celsius-fok körüli magas lázzal járó roham, valamint a verejtékezés szabályos időközönkénti ismétlődése. A betegség korai felismerése ugyanakkor a német közegészségügyi intézet szerint kulcsfontosságú a kezelés sikere és a halálesetek megelőzése érdekében.

A Fraport az alkalazottaknak azt javasolta, jelezzék orvosuknak, hogy a frankfurti reptéren dolgoznak, hogy megkapják a megfelelő megelőző vizsgálatot és kezelést. Emellett a reptéren szúnyogcsapdákat telepítettek, a befogott szúnyogokat pedig genetikailag elemzik majd az antwerpeni Trópusi Orvostudományi Intézetben.