Magyar Péter felszólította a Fideszt: neveljék meg Pócs Jánost, vagy távolítsák el az Országgyűlésből

Pócs János;Magyar Péter;

2026-08-27 21:43:00 CEST

A kormányfő közölte, a továbbiakban nem tűri el, hogy „bármelyik bűnöző” még egyszer a kiskorú gyermekeit említse.

Felszólította a Fideszt a miniszterelnök, hogy „neveljék meg” Pócs Jánost, vagy távolítsák el az Országgyűlésből.

Magyar Péter csütörtök esti Facebook-bejegyzésében azt írta: elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja, amit Pócs János aznap a Parlamentben a fiai kapcsán tett.

Megjegyezte, korábban elviselte a személyét érő kritikát és gyalázkodást, valamint azt is, hogy állítása szerint „fideszes bűnözők” közpénzmilliárdokból próbálták lejáratni és tönkretenni. Hozzátette, két éven át azt is tűrte, hogy ne csak őt, hanem a családját is gyalázzák.

Magyar Péter felidézte, hogy szerinte fideszesek és propagandisták azt a „hazugságot” terjesztették, hogy a gyermekei nem állnak vele szóba, és a nevüket is megváltoztatják. A mostani parlamenti történtek után azonban úgy fogalmazott: „most ennek vége”. A miniszterelnök Pócs János megnyilvánulását minden szempontból elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte, és a Fidesz „maradékát” szólította fel arra, hogy vagy „neveljék meg” a képviselőjüket, vagy távolítsák el az Országgyűlésből.

Magyar Péter azt is közölte, a továbbiakban nem tűri el, hogy „bármelyik bűnöző” még egyszer a kiskorú gyermekeit említse.