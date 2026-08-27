Pócs János: Magamon kívül senkinek nem hiszek

Fidesz;ellenzék;Parlament;Pócs János;

2026-08-27 16:46:00 CEST

A Fidesz parlamenti képviselője a Népszavának azt mondta a Parlamentben: a párt erősödését várja ősszel, saját képviselői mandátumának jövőjéről viszont homályosan nyilatkozott.

Elképzelni el lehet, de hogy mi lesz belőle... Ember tervez, Isten végez! – ezt válaszolta lapunknak Pócs János, amikor a Parlament csütörtöki szünetében arról kérdeztük: elképzelhető-e, hogy ősszel ő is távozik az Országgyűlésből.

Mint ismert, a Fidesz frakciójának vezetése még július végén árulta el egy sajtó-háttérbeszélgetésen, hogy a képviselőcsoportjukban további cserék várhatóak. Ez elsősorban azokat a honatyákat érintené, akik az új törvény értelmében 2030-ban már nem indulhatnak újra a választáson.

– Ez tőlem függ! – ütötte el érdeklődésünket Pócs János.

Mikor a fideszes képviselőt arról faggattuk, hogy pontosan mikor várhatóak további változások a frakcióban, szűkszavúan annyit mondott: „Magamat ismerve sosem lehet tudni!”

Pócsot szerettük volna kérdezni arról is, miért mondta nemrég azt: nem hiszi el Navracsics Tiboréknak, hogy nincs pártalapítási szándékuk, de erre is csupán úgy reagált: „Magamon kívül senkinek nem hiszek.” Arra a felvetésre, hogy szerinte tehát kell-e pártszakadástól tartania a Fidesznek, azt mondta: „Nem pártszakadás, hanem párt erősödés fog történni”