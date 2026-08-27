Pócs János: Magamon kívül senkinek nem hiszek

Elképzelni el lehet, de hogy mi lesz belőle... Ember tervez, Isten végez! – ezt válaszolta lapunknak Pócs János, amikor a Parlament csütörtöki szünetében arról kérdeztük: elképzelhető-e, hogy ősszel ő is távozik az Országgyűlésből.
Mint ismert, a Fidesz frakciójának vezetése még július végén árulta el egy sajtó-háttérbeszélgetésen, hogy a képviselőcsoportjukban további cserék várhatóak. Ez elsősorban azokat a honatyákat érintené, akik az új törvény értelmében 2030-ban már nem indulhatnak újra a választáson.
– Ez tőlem függ! – ütötte el érdeklődésünket Pócs János.
Mikor a fideszes képviselőt arról faggattuk, hogy pontosan mikor várhatóak további változások a frakcióban, szűkszavúan annyit mondott: „Magamat ismerve sosem lehet tudni!”
Pócsot szerettük volna kérdezni arról is, miért mondta nemrég azt: nem hiszi el Navracsics Tiboréknak, hogy nincs pártalapítási szándékuk, de erre is csupán úgy reagált: „Magamon kívül senkinek nem hiszek.” Arra a felvetésre, hogy szerinte tehát kell-e pártszakadástól tartania a Fidesznek, azt mondta: „Nem pártszakadás, hanem párt erősödés fog történni”Pócs János farmjára van bejegyezve egy 150 millió forint közpénzzel támogatott civil szervezet, amelynek a beszámolói sok kérdést felvetnekLegalább a szemüvege okosNincs hivatalos Fidesz-álláspont a Navracsics-féle kezdeményezésről, de Havasi Bertalan szerint a Tiszának a végletekig ellen kell állni