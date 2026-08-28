Háromsoros verseket várnak az új, nemzetközi humanista folyóiratba

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2026-08-28 16:42:00 CEST

Görögországi székhellyel kezdi meg működését a Tris! nevű új, többnyelvű nyomtatott folyóirat, amely a haikuk előtt tisztelegve kizárólag háromsoros szövegeknek és minimalista alkotásoknak ad helyet. A humanista, háborúellenes szellemiségű lap várja a magyar alkotók háromsoros verseit, prózáit és esszéit is.

Tris! néven indul új folyóirat, amelynek alapítói a világban tapasztalható őrület és a háborúk ellenszereként a költészet erejével próbálnak meg fellépni – olvasható a Litera.hu-n. A tervek szerint a negyedévente megjelenő nyomtatott lap Athénból indulva jut majd el a világ könyvesboltjaiba. A háromsoros műveket – Magyarországról is – november 1-ig várják.

A kiadvány szellemiségét a humanizmus, az optimizmus, valamint a görög „filoxénia” – azaz az idegenek szeretete – határozza meg, kiegészülve a közeli és helyi dolgok iránti szenvedéllyel. Ezért az „ismert kozmosz” minden tájáról várják a szerzők jelentkezését.

Akik legfeljebb három darab háromsoros verset vagy szöveget küldhetnek be angolul és saját anyanyelvükön (vagy akár kizárólag angol nyelven). A pályaműveket a [email protected] e-mail-címre várják a szerkesztők, a beküldési határidő pedig 2026. november 1.

A folyóirat címének, a Trisnek több jelentésrétege is van – írja a Litera.hu. Számos balti nyelvben a hármas számot jelenti, de kapcsolódik a szám ógörög, szanszkrit és óír formáihoz is. A név egyben utalás Tristan Tzarára, aki az első világháború borzalmai közepette indította el a dadaista mozgalmat. A spanyol nyelvben az „estar en un tris” (egy hajszálon múlni / a szakadék szélén állni) kifejezés kapcsán egy apró reccsenést, a másodperc törtrészét jelképezi, héberül pedig – az ógörög thyris, azaz kis ablak szóból eredően – redőnyt jelent, ami egyben utalás Louis Aragon Persiennes (Redőnyök) című versére is, amelyben a költő 21-szer ismétli meg a címszót, mielőtt a költemény egy kis ablak nyitásával lezárulna.

A hármas számhoz való kötődés a lap formátumát is meghatározza: a kiadvány elsősorban háromsoros versekre fókuszál,

de nyitottak bármilyen más, három sorba sűrített műfajra – esszékre és prózára –, valamint minimalista művészeti alkotásokra is. A lapnak nincs megkötött témája, a szerkesztők életkortól, nemzetiségtől, nyelvtől és irodalmi tapasztalattól függetlenül bárkitől várják a szövegeket – olvasható a Litera.hu-n.