Dublin végül hazafogadta Joyce-t, az egykor kínosnak érzett írói örökség ma Írország egyik legerősebb kulturális márkája

irodalom;kulturális örökség;Dublin;James Joyce;

2026-08-27 21:13:00 CEST

James Joyce regényének Dublinja több mint száz év alatt ráépült a valódi városra – múzeumokkal, emlékhelyekkel, irodalmi zarándoklatokkal és a világjelenséggé vált Bloomsdayjel.

James Joyce 1882-ben született, Dublin Rathgar negyedében. Bár felnőttéletének nagy részét Triesztben, Zürichben és Párizsban töltötte, íróként szinte sosem hagyta el szülővárosát. A Dublini emberek tizenöt elbeszélésének utcái, A művész ifjúkori arcképének iskolái és templomai, majd az Ulysses egyetlen napba sűrített városa olyan részletes irodalmi térképet alkotott, amelyhez kevés fővárosnak van hasonlója. Joyce Dublinját ma egyszerre olvassák regényként, várostörténetként és útikönyvként. A különös fordulat az, hogy az a város, amely sokáig kényelmetlenül viszonyult az íróhoz, idővel saját kulturális önképének egyik központi alakjává tette.

A viszony kezdettől feszült volt. Joyce a Dublini emberek történeteiben a századforduló társadalmának bénultságát, provincializmusát, vallási és politikai kötöttségeit vizsgálta. A kötet kiadása évekig húzódott; a kiadók jogi perektől, erkölcsi botránytól és a valós dublini helyszínek felismerhetőségétől tartottak. A könyv végül 1914-ben jelent meg, Londonban. Joyce addigra már tíz éve elhagyta Írországot. Fizikailag távol került a várostól, íróként azonban egyre mélyebbre merült benne.

Az Ulysses ennek az írói megszállottságnak a végpontja lett. A regény cselekménye 1904. június 16-án, 19 óra alatt játszódik, és Stephen Dedalus, Leopold Bloom, majd Molly Bloom tudatán keresztül járja be Dublint.

A könyv 1922. február 2-án, Joyce negyvenedik születésnapján jelent meg Párizsban, Sylvia Beach Shakespeare and Company nevű könyvesboltjának kiadásában. Irodalmi újításai, a tudatfolyam, a nyelvi játékok, a mitológiai szerkezet és a hétköznapi testi tapasztalatok nyílt ábrázolása gyorsan világhírűvé, egyben botrányossá tette.

Az Ulysses cenzúratörténetéhez számos legenda tapadt. Az Egyesült Államokban a The Little Review folyóiratban közölt részletek miatt már 1921-ben obszcenitási eljárás indult, a teljes könyv behozatalát pedig éveken át akadályozták. A fordulatot John M. Woolsey szövetségi bíró 1933-as ítélete hozta, amely kimondta, hogy a mű egészében vizsgálandó, és nem tekinthető obszcénnek; a döntést a következő évben fellebbviteli fórum is megerősítette.

Nagy-Britanniában szintén korlátozták a könyv behozatalát, és csak az 1930-as évek közepére vált szabaddá a terjesztése. Írországban viszont az Ulyssest a közkeletű állítással ellentétben soha nem tiltotta be hivatalosan a cenzúrabizottság. Sokáig alig lehetett hozzájutni, a könyvkereskedők óvatosak voltak, és az ír közélet jelentős része idegenkedett tőle. A különbség fontos: Joyce hazájában inkább kulturális elutasítás és hallgatás vette körül a művet, mint formális tilalom.

Ez az idegenkedés részben abból fakadt, hogy Joyce nem idealizálta a várost. Az Ulysses lapjain Dublin szagokkal, zajokkal, adósságokkal, kocsmákkal, politikai sérelmekkel, szexuális vágyakkal és előítéletekkel teli hely. Bloom zsidó származása révén a regény az idegenség és a kirekesztés kérdését is a város mindennapi életébe helyezte.

Joyce olyan fővárost mutatott meg, amelyben a nagy történelmi eszmék bolti számlák, temetések, újsághirdetések, ebédek és házassági válságok mellett léteznek. A korabeli ír nemzetépítés számára ez a kép kevéssé volt ünnepélyes, de az utókor számára éppen ettől vált hitelessé.

Egy félbeszakadt túrából világjelenség

A város és az író kibékülése lassan kezdődött. 1954-ben, az Ulysses napjának ötvenedik évfordulóján John Ryan képzőművész és szerkesztő, Brian O’Nolan – írói nevén Flann O’Brien –, Patrick Kavanagh költő, Anthony Cronin kritikus, Tom Joyce és társaik elindultak, hogy végigjárják a regény útvonalának egy részét. A tervezett irodalmi zarándoklat a résztvevők bőséges alkoholfogyasztása miatt jóval a teljes útvonal bejárása előtt véget ért, mégis ebből nőtt ki a modern Bloomsday hagyománya. A június 16-i nap ma már világszerte Joyce-ünnep, Dublinban pedig olyan városi fesztivállá vált, amely egyszerre vonzza a komoly kutatókat, az irodalmi turistákat és az Edward-kori ruhákba öltöző alkalmi látogatókat.

A következő fontos állomás 1962 volt, amikor a Sandycove-ban álló Martello-toronyban megnyílt a James Joyce Tower and Museum. Joyce 1904 szeptemberében mindössze néhány éjszakát töltött a toronyban Oliver St. John Gogarty vendégeként, ám az Ulysses első fejezete örökre az irodalomtörténet részévé tette az épületet.

A múzeum ma is működik, a torony tetejéről ugyanaz az öböl látható, amelyet Stephen Dedalus és Buck Mulligan történetének nyitánya tett halhatatlanná. A látogató itt tapasztalhatja meg azt a sajátos dublini jelenséget, amelyben a kitalált történet és a valós topográfia szinte elválaszthatatlanná válik.

Még sokatmondóbb az Eccles Street 7. története. Joyce ezt a házat választotta Leopold és Molly Bloom otthonául. Az épület az 1960-as évekre leromlott állapotba került, majd 1967-ben lebontották. Mire Dublin igazán felismerte Joyce örökségének értékét, a világirodalom egyik legismertebb fiktív lakcíme fizikailag eltűnt. Az eredeti bejárati ajtót John Ryan és társai megmentették; előbb a Bailey kocsmában helyezték el, később a James Joyce Centre-be került.

Ma a fekete ajtó a központ egyik legfontosabb tárgya.

Az elveszett ház története jól mutatja, milyen gyorsan változott meg a város viszonya saját irodalmi múltjához: amit 1967-ben még gond nélkül lebontottak, azt néhány évtizeddel később már kulturális ereklyeként őrizték.

Belépni az Ulyssesbe

A James Joyce Centre 35 North Great George’s Street-i épülete maga is része ennek az új emlékezetpolitikának. A 18. századi georgiánus házban kiállítások, előadások, séták, felolvasások és színházi programok kapcsolják össze Joyce műveit a várossal.

A központ 1994 óta szervezi a dublini Bloomsday Fesztivált. A 2026-os rendezvénysorozat június 11. és 16. között zajlott, városi sétákkal, színházzal, zenével, filmvetítésekkel, felolvasásokkal és közösségi programokkal. A fesztivál mára túlnőtt egyetlen intézményen: könyvtárak, színházak, kocsmák, múzeumok, városrészek és helyi közösségek kapcsolódnak be.

Bloomsday: egy félbeszakadt túrából világjelenség A modern Bloomsday 1954-ben, az Ulyssesben megörökített nap ötvenedik évfordulóján indult. John Ryan, Flann O’Brien, Patrick Kavanagh, Anthony Cronin, Tom Joyce és társaik a Martello-toronytól akarták végigjárni Leopold Bloom útvonalát, ám a kocsmázással kísért zarándoklat félbeszakadt. A hagyomány mégis megmaradt. A James Joyce Centre 1994 óta szervezi a dublini fesztivált. 2026-ban június 11–16-án séták, színházi előadások, felolvasások, koncertek, filmprogramok és közösségi rendezvények idézték fel Joyce világát.

A Joyce-kultusz egyik érdekes vonása, hogy a város nem próbálja múzeummá fagyasztani a regényt. A James Joyce Centre-ben 2024 júniusában megnyílt Modality of the Visible: Ulysses VR című virtuálisvalóság-kiállítás 2026-ban is látogatható. A görög Thanos Makris és a Pátrai Egyetem munkatársainak a projektje digitálisan rekonstruálja a könyv világának egyes helyszíneit. A látogató fejhallgatóval és VR-szemüveggel léphet be a századfordulós városba, a technológia pedig olyan látogatókat is közelebb vihet a hírhedten nehéz regény világához, akik még nem olvasták az Ulyssest.

A Centre állandó Ulysses-kiállítása ugyanezt más eszközökkel teszi. A regény 18 epizódjához tárgyakat, képeket, dokumentumokat és városi emlékeket rendel, így a mű absztrakt szerkezete kézzelfogható útvonallá válik. A 7 Eccles Street ajtaja mellett a látogató Joyce életének és párizsi korszakának a tárgyait is láthatja. A múzeumi logika itt szorosan kapcsolódik a városi sétához: ami bent dokumentum, az néhány utcával arrébb helyszínné válik.

A Sweny gyógyszertár különösen jó példája annak, hogyan él tovább egy irodalmi részlet a város kulturális életében. Leopold Bloom az Ulyssesben citromillatú szappant vásárol itt. Az 1850-es évekből származó üzlet ma már nem működő patika, önkéntesek tartják fenn könyvesboltként és Joyce-emlékhelyként. A citromos szappan ma is kapható, és rendszeresen tartanak felolvasásokat több nyelven. Egy apró kellék, amely a regényben néhány oldalnyi szerepet kap, száz évvel később turisták úti céljává és közösségi irodalmi térré vált.

Hasonló átalakuláson ment át a Duke Streeten működő Davy Byrnes. A kocsma már Joyce idejében is létezett, és szerepel a Dublini emberekben, majd az Ulyssesben is. Bloom gorgonzolás szendvicset eszik, és burgundit iszik ott. A hely ma tudatosan őrzi a Joyce-kapcsolatot: a látogatók ugyanezt az étel-ital párosítást rendelhetik meg.

Dublin közben saját hivatalos identitásába is beemelte irodalmi múltját. A város 2010 óta az UNESCO Kreatív Városok Hálózatának Irodalom Városa, negyedikként kapta meg ezt a címet a világon. Az önkormányzat kulturális szervezetei ma nyíltan a turizmus egyik fontos hajtóerejeként kezelik az irodalmi örökséget. Joyce természetesen csak az egyik név Swift, Wilde, Yeats, Beckett és a kortárs ír szerzők mellett, az Ulysses azonban különleges előnyt ad: egy teljes városi útvonalat, pontosan meghatározott napot és újrajátszható rituálét kínál.

A 2004-es év ennek látványos bizonyítéka volt. Akkor nem a könyv megjelenésének századik évfordulóját ünnepelték – az 2022-ben következett el –, hanem az Ulyssesben megörökített 1904. június 16. centenáriumát. Dublin nagyszabású rendezvényekkel kapcsolta össze a regényt a várossal. A 2022-es könyvcentenárium újabb hullámot indított: kiállítások, konferenciák, bélyegek és nemzetközi programok tették ismét láthatóvá Joyce-t.

A Bloomsday erejét az adja, hogy a résztvevőnek nem kell Joyce-szakértőnek lennie. Van, aki a regény szerkezetéről hallgat előadást, más Edward-kori ruhában reggelizik, egy harmadik végigsétál Sandymount Strand fövenyén, majd betér a Davy Byrnesba. A 2026-os programban színházi feldolgozások, vezetett séták, filmfesztivál, zenés események és közösségi rendezvények egyaránt helyet kaptak. Ez a sokféleség teszi lehetővé, hogy egy száz évnél régebbi, kifejezetten nehéz modernista regény tömeges városi eseménnyé váljon.

Amikor a regény átírja a várost

A sikernek persze van árnyoldala is. Az irodalmi zarándoklat könnyen fogyasztói rutinná változhat: szappant, szendvicset, kalapot és emléktárgyat lehet venni, miközben maga a könyv háttérbe szorul.

Joyce esetében azonban éppen a városias jelleg mérsékli ezt a veszélyt. Az Ulysses nem díszletként használja Dublint. A társadalmi különbségek, a vallási és politikai konfliktusok, a brit uralom emléke, az antiszemitizmus, a szegénység és a modern nagyvárosi élet mind része a szövegnek. Aki komolyan végigjárja az útvonalat, egy idealizált képeslap helyett egy történelmileg rétegzett várost kap.

Joyce örökségének egyik legérdekesebb hatása, hogy a regény idővel olyan épületek és utcák értékét is megnövelte, amelyek korábban hétköznapinak számítottak. A Martello-torony katonai építményből irodalmi múzeum lett. Egy patika önkéntesek által működtetett kulturális helyszínné alakult. Egy lebontott ház ajtaja műtárggyá vált. Egy kocsma étlapja világirodalmi utalást őriz.

Ez azért is különös, mert Joyce könyve egy olyan Dublint konzervált, amelynek a jelentős része már eltűnt. A 20. század során épületeket bontottak le, utcák alakultak át, a város közlekedése, társadalmi szerkezete és kereskedelme teljesen megváltozott. Az Ulysses így egyre inkább történeti archívummá vált. A mai látogató egyszerre jár a jelenlegi városban és egy 1904-es, részben már csak a szövegben létező településen. A VR-kiállítás ennek digitális folytatása: amit a város elveszített, azt a technológia megpróbálja újra térbelivé tenni.

Négy hely, ahol ma is beléphetünk a regénybe A Sandycove-i Martello-toronyban 1962 óta működik Joyce-múzeum, itt kezdődik az Ulysses. Az Eccles Street 7. házát 1967-ben lebontották, de bejárati ajtaját megmentették, ma a James Joyce Centre őrzi. A Sweny gyógyszertárat önkéntesek működtetik irodalmi emlékhelyként, ahol citromos szappant árulnak és Joyce-felolvasásokat tartanak. A Davy Byrnes kocsma továbbra is fogad vendégeket, és ma is rendelhető a Leopold Bloomhoz kötött gorgonzolás szendvics egy pohár burgundival.

A Dublini emberek ehhez másfajta térképet ad. A tizenöt történet a gyermekkor, a fiatalság, a felnőttkor és a közélet különböző rétegein keresztül mutatja be a várost. A kötet utolsó elbeszélése, A holtak önmagában is az angol nyelvű próza egyik legtöbbet elemzett darabja. Az Ulysses radikális modernizmusa és a Dublini emberek visszafogottabb realizmusa együtt teremtette meg azt a Joyce-féle városképet, amelyből Dublin ma kulturális tőkét kovácsol.

Az egykori távolságtartás helyét így lassan intézményes büszkeség vette át. Szobor áll Joyce-ról a belvárosban, múzeum és kulturális központ viseli a nevét, sétaútvonalak követik szereplőit. Dublin felismerte, hogy Joyce világirodalmi rangja különleges módon kötődik a város konkrét földrajzához.

Joyce élete végéig külföldön maradt, és 1941-ben, Zürichben halt meg. Az általa megírt város azonban visszafogadta. Ma már nehéz úgy végigsétálni Dublin központján, hogy az ember ne találkozzon valamelyik nyomával.

Egyetlen 1904-es napból több mint száz éve újraélhető kulturális tér született. A regény ma már ugyanúgy hozzátartozik a főváros képéhez, mint a Liffey, a georgiánus házsorok vagy a kocsmák: Joyce száműzetésből megírt Dublinja végül a valódi város egyik legerősebb önarcképévé vált.