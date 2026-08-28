Görögországi székhellyel kezdi meg működését a Tris! nevű új, többnyelvű nyomtatott folyóirat, amely a haikuk előtt tisztelegve kizárólag háromsoros szövegeknek és minimalista alkotásoknak ad helyet. A humanista, háborúellenes szellemiségű lap várja a magyar alkotók háromsoros verseit, prózáit és esszéit is.
Nyugat-európai szemléletét távol-keletivel fűszerezi, mondatai sokasága a nagymamájától származik, az emberi tartásról sokat tanult egy életművésztől. Kállay Kotász Zoltánnal beszélgettünk közelmúltban és hamarosan megjelenő kötetei kapcsán.
1990-es évjáratú, a Kaposvár–Pécs–Budapest háromszögben tenyészik. 2011 óta slammel, a pécsi Sopianae Slam Poetry Klub médiása, műhelytartója. Ír, olvas, penget, tanít, játéktervez, közösségszervez, társadalmiellenáll (eszik, alszik [néha]). Durván geek, képregény- és szerepjáték-rajongó/kritikus. Készülget a (poszt)apokalipszisre. A tehetséget mítosznak tartja. Egyértelműen Bárd kasztú.