Háromsoros verseket várnak az új, nemzetközi humanista folyóiratba

Görögországi székhellyel kezdi meg működését a Tris! nevű új, többnyelvű nyomtatott folyóirat, amely a haikuk előtt tisztelegve kizárólag háromsoros szövegeknek és minimalista alkotásoknak ad helyet. A humanista, háborúellenes szellemiségű lap várja a magyar alkotók háromsoros verseit, prózáit és esszéit is.