Anna hivatala

kritika;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-08-31 06:00:00 CEST

Novák azt mondta, már „le van zsírozva”, hogy Ligeti Miklós lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, amivel a Mi Hazánk egyáltalán nem ért egyet. (telex.hu) „Ugye nem szabotázs, hogy Unger Anna Róza lesz a vagyonvédelem őre? Aki szerint az elkövetkező 6 évben nem lesznek jogerős ítéletek a NER bűnözői ügyében...” (Márki-Zay Péter)

„Ligeti Miklósról viszont kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján BIZTOSAN lehet tudni, hogy a jelöltek közül ő lett volna a legalkalmasabb. Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több mint szomorú. (…) Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép.” (Hadházy Ákos)

„Az ügyészeket, nyomozókat irányító, korlátlan hatalommal felruházott Tisza-ÁVO vezetőjévé egy politikai komisszárt sikerült végül jelölni, a parlamenti eljárási bénázások után.” (Havasi Bertalan, a Fidesz szóvivője)

Havasira nem reagálok, hiszen nem a saját véleményét mondja. Novák Előd (szokása szerint) butaságot beszélt, a bizottsági és a későbbi parlamenti döntést (Unger megválasztását) véletlenül sem sikerült eltalálnia. Márki-Zay beszólásáról csak annyit, hogy teljesen érdektelen. Emlékezzünk arra, hogy néhány hete még arról hadovált, ő szívesen vállalná a köztársaságielnök-jelöltséget (igaz, hogy senki sem kérte fel). Hadházy Ákos pedig – szokása szerint – „ellenzékbe” manőverezte magát. Ha Ligeti Miklóst jelölték/választották volna, akkor a szekszárdi állatorvos most azt kritizálná.

Unger Anna Róza kinevezése csak 2026. szeptember 1. napjától érvényes, de a három „testőr” (Novák, Márki-Zay, Hadházy) máris lekaszabolta a hölgyet, Havasi meg szimplán leávósozta.

Nem érdekli őket Unger Anna Róza előétele, tudományos pályája és vezetői koncepciója, nem: a négy botcsinálta politikus már meghozta ítéletét. Neves ügyvédek is elhibázottnak tartják Unger pozícióba helyezését, mondván: szakirányú végzettség és e területen szerzett gyakorlat nélküli első számú vezetővel nem fog hatékonyan működni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. (Négy jövendő helyetteséből három jogvégzett lesz.)

Unger Anna Róza egyik legfőbb „bűne”, hogy nyersen – szerintem megfontolatlanul – kimondta: „badarság azt gondolni, hogy hat év alatt jogerős ítéletek lesznek.” Márki-Zayon kívül mások is szörnyülködtek ezen a kijelentésén, holott a docens asszony szavai – sajnos – realitásokon alapulnak. Nézzük csak:

• 2023. február 17-én előkészítő üléssel vette kezdetét a Fővárosi Törvényszéken annak a korrupciós ügynek a tárgyalása, amelyben mások mellett Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál korábbi államtitkár is vádlott. Az ügyészség – beismerés esetén – Schadl György számára tíz év, Völner Pál számára nyolc év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

Eltelt csaknem három és fél év, és sehol semmi: Völner ügyvédként praktizál, Schadl balatoni ingatlanában (házi őrizetben/bűnügyi felügyeletben) napozgat és továbbra is hatalmas összegeket kaszál.

• Az MNB-ügy (vagy MNB-botrány) 2025 márciusában robbant ki, amikor az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvánosságra hozta a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő, súlyos vagyonvesztést és visszaéléseket feltáró jelentéseit. A hatóságok ekkor tettek büntetőfeljelentést az ügyben. Másfél év elmúltával még csak meg sem gyanúsítottak senkit, az idősebb és ifjabb Matolcsy szabadon élvezi az „édes életet”. Jogerős ítéletre nyilván csak évek múlva lesz esély.

• A Quaestor-brókerház körüli botrány és a nyomozás 2015 márciusában robbant ki, a tényleges bírósági tárgysorozat pedig 2016-ban vette kezdetét. A gigantikus méretű perben végül 2024. szeptember 2-án hirdetett elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszék, így a bírósági szakasz csaknem 8 évet ölelt fel.

Szóval nem a levegőbe beszélt az elnökasszony. Figyelmeztetett, hogy pikk-pakk nem lesznek jogerős ítéletek, azokra bizony várni kell, és ezt jó előre tisztázni. Azt gondolom az a közérdek, hogy Unger Anna Róza sikeres legyen az új intézmény élén. Ligeti Miklós úriember módjára így üzent: „Gratulálok Unger Annának az elnökjelöltséghez! Kedves Anna, sok sikert és erőt kívánok a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő vezetőjeként!”

A pénteki (augusztus 28-i) hivatali elnökválasztás előtt a kormányfő a Parlamentben ígéretet tett arra, hogy Unger munkájának segítése és a gördülékenyebb ügymenet érdekében javítani fogják a nyomozati szervek és a bíróságok személyi, illetve infrastrukturális körülményeit. Beszédében világosan kifejtette, hogy ő sem fogadja el az 5–8 éves eljárási időszakokat, ezért aztán jogszabályi eszközökkel is rövidíteni fogják azok időigényét. Központi kérdéssé vált az NVVH tevékenységének hatékonysága, hibázni tilos, és ezt jól tudja a kormányfő is.

Bízzunk az új elnökasszony határozottságában, szervező készségében, hatékony munkavégzésében, és abban, hogy remek szakmai kollektívát alakít ki.

Míg ennek gyakorlati jelei nem lesznek láthatóak, addig Márki-Zay és társai – média roadshow keretében vagy Facebook-felületen – úgyis folyamatosan ostorozni fogják az új hivatalt és annak vezetőjét. Én Ligeti Miklóshoz csatlakozom, és biztatom, bátorítom elnökasszonyt. Az ő sikere mindannyiunk sikere. Szóval: mindent bele!

A szerző közgazdász.

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