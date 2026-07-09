Elkészült a felmérés, még a fideszesek negyede is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását

Az Europion felmérése szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával értenek egyet leginkább a magyarok a tervezett alaptörvény-módosítások közül, Sulyok Tamás lemondatása és a képviselői mandátumok korlátozása valamivel megosztóbb. A többség szerint alkotmányos változtatásokra szükség van, de új alkotmányra nem feltétlenül.