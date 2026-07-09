A SAFE-ből a védelem mellett olyan fejlesztésekre is költenének, amelyből a civil társadalom profitál.
Legitim célnak tartják az elbitorolt közvagyon visszaszerzését, ám az új hatóságnak túl tágak lennének a jogkörei.
A fideszes politikus értekezése alapján gyakorlatilag mindenkinek rettegnie kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól, jogkörei még a Rákosi-diktatúra erőszakszervezetén is túltesznek.
Az Europion felmérése szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával értenek egyet leginkább a magyarok a tervezett alaptörvény-módosítások közül, Sulyok Tamás lemondatása és a képviselői mandátumok korlátozása valamivel megosztóbb. A többség szerint alkotmányos változtatásokra szükség van, de új alkotmányra nem feltétlenül.
A volt országgyűlési képviselő kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy a feltételek miatt nem pályázhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői posztjára. Az eredményesség szerinte azon lesz mérhető, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon.
Lényegében egy új ügyészség képe rajzolódik ki a törvénytervezetből.
A miniszterelnök azt állítja „nagyon súlyos információk” jutottak el hozzá Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészről.
Az megalapozatlan állítás, hogy a Tisza csak az ellenfeleit üldözi, és nem kormányoz. Ez egyszerűen nem igaz – szögezte le Horn Gábor politikai elemző.
Az új államfőt várhatóan átmeneti időszakra választják, a jelenlegi rendszernek ugyanis semmi értelme - vélekedett a miniszterelnök.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter egy nyakló nélkül fenyegető kormányfő.
A miniszterelnök a magyar Cosa Nostrának nevezte a NER-t. Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul a társadalom bevonásával, 12 évben maximálják az országgyűlési képviselői mandátumot.
A két fő témája az Orbán-bábok eltávolítása és a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési hivatala lesz.
Valamint az az Alaptörvény-módosítás is, amellyel eltávolítják Sulyok Tamást és a többi állami hivatalvezetőt.
A miniszterelnök szerint mégsem a jövő héten nyújtják be az erről szóló javaslatot, nagyon sok észrevételt kaptak, jön a társadalmi egyeztetés.
„A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – ígéri Magyar Péter miniszterelnök. A hivatal feladata lesz többek közt az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása.