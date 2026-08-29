A Tisza első igazi töréspróbája Unger Anna kinevezése

Podcast;Magyar-kormány;Unger Anna Róza;NVVH;

2026-08-29 05:45:00 CEST

Miért volt fontos a Tiszának a semmilyen büntetőjogi, vádképviseleti tapasztalattal nem rendelkező társadalomtudós kinevezése? Podcast.

Óriási felzúdulást keltett, hogy a politológus Unger Annát úgy nevezték ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, hogy meghallgatásán arról beszélt: 2032-ig ne is számítsunk arra, hogy jogerős ítélet születik a bukott kormánypárthoz, a Fideszhez köthető büntetőügyekben. A NER utáni Magyarország legfontosabb kulcspozícióját így egy minden eddiginél vitatottabb jelölt kapta meg.

A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Frank Zsófia és Muhari Judit belpolitikai újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes és Batka Zoltán műsorvezető próbálta megfejteni, miért volt fontos a Tiszának a semmilyen büntetőjogi, vádképviseleti tapasztalattal nem rendelkező társadalomtudós kinevezése.