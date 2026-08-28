Hungarian Darts Trophy: Továbbjutott a 2024-es bajnok, Borbély András nem tudta megállítani

darts;MVM Dome;

2026-08-28 20:19:00 CEST

Maréknyi, rikító színekbe öltözött angol szurkoló kelt versenyre az MVM Dome küzdőterén több száz magyar rajongóval, akik a Hungarian Darts Trophy idei nyitónapján a délutáni programra jegyet váltottak - vagyis ennyien biztatták mindössze a 2024-es győztes Dave Chisnallt Borbély Andrással szemben, aki kitűnő rajt után végül 6-3-ra kapott ki rutinos ellenfelétől. Bíró Milán korábban 6-0-ra kapott ki Andrew Gildingtől.

Többen reménykedtek abban, a 20 éves Borbély András lehet a magyar darts negyedik olyan játékosa, aki PDC-színpadon mérkőzést nyer, mivel a „Chizzy” becenévre hallgató angol dartsos az utóbbi időben messze elmaradt legjobb formájától. Ezúttal azonban remek napot fogott ki: hiába lépett el a fiatal magyar 2-0-ra a mérkőzés elején, a 2021-es PDC-világbajnokságon elődöntőig jutó játékos végül szinte simán fordított. Viszonylag kevés hullámvölggyel letudta a találkozót, Borbély játéka viszont a mérkőzés második felére szétesett, mivel rosszabbul dobott tömegre, ellenfele időnként ingadozó teljesítménye ellenére is alig jutott már kiszállóig.

„Bár nyertem három leget, nem vagyok elégedett a játékommal, nem úgy sikerült a meccs, ahogyan szerettem volna.

Az első két leg nagyon jó volt, utána viszont már semmit nem éreztem annak, nem tudom mi volt rossz, de visszanézem majd a meccset, és azon leszek, megtaláljam, miben hibáztam” – nyilatkozta a mérkőzés után a budapesti European Tour állomáson immár harmadszor szereplő magyar. Összességében egyébként a negyedik fellépése volt az európai sorozatban, mivel tavaly Münchenbe is kijutott.

Az elmúlt évben, ugyanezen a színpadon Big Fisht (170 pontos kiszállót) is elérő Borbély Andrásról pénteki teljesítménye dacára kijelenthető: az elmúlt egy évben is fejlődött. Idén ugyanis a folytatást tekintve az a legnagyobb kérdés: a WDF-világbajnokságon indul, vagy esetleg ott lehet majd az Alexandra Palace-ban a PDC legnagyobb viadalán. Előbbire már szinte biztosan kijutott, ám ha a hazai sorozatból kvalifikál a profi szervezet vb-jére, akkor az amatőrök lakeside-i megméretésén nem lehet ott a PDC szabályozása miatt. Márpedig a hazai selejtezősorozat rájátszásában is jó eséllyel ott lesz a legjobb nyolc között, mivel hat versenyhétvége után második a rangsorban, s már csak kettő van hátra.

„Az volt idén az elsődleges cél, hogy a WDF-világbajnokságra kijussak, ezért nem is indultam más PDC-sorozatban, mert ütköztek a versenyek. Ott inkább az a kérdés, kiemelt leszek-e, és nem az, indulhatok-e. Viszont ha úgy alakul, kijutok az Ally Pally-be, akkor a profi vb-t fogom választani” – mondta el a korábban a PDC ifjúsági sorozatában, a Development Touron is feltűnő dartsos.

A délutáni programban egyébként korábban Bíró Milán is tábla elé állt, a 2023-as UK Open győztese, az 55 éves Andrew Gilding 6-0-ra legyőzte. Egyáltalán nem játszott egyébként rosszul élete első színpadi mérkőzésén a 20 éves játékos, aki sérülés miatt labdarúgásról váltott dartsra mindössze két és fél évvel ezelőtt. 85-ös átlaggal búcsúzott, két szer dobhatott kiszállóra, ám egyik lehetőséggel sem tudott végül élni.

„Nagy mérföldkő a mai szereplés nekem, amit nagyon szerettem volna elérni. Persze rossz érzés, ha lenulláznak, de nem tudtam mit kezdeni Gildinggel, viszont felszabadult voltam a színpadon, ami biztató a jövőre nézve” – nyilatkozta Bíró. Hozzátette: sokat segített neki, hogy Angliában, Németországban PDC Development Tour-állomásokon is részt vett, hiszen ott is olyan magas szintű játékosokkal találkozik, akiket máskülönben csak a TV-ben követhet.

„Ennek is köszönhető, hogy végig koncentráltam, nem görcsöltem, nem zavart semmi, nagyon jó érzés volt a színpadon lenni. Végtelenül boldog vagyok, hogy magyar közönség előtt játszhattam, nagyon hálás vagyok a szurkolóknak” – fogalmazott.

Az esti programban még két magyarnak szurkolhatunk: Kádár László Daryl Gurney-vel, a 2023-ban első magyarként PDC European Tour-mérkőzést nyerő Major Nándor pedig Niels Zonnevelddel találkozik.