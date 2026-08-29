Kádár megnyerte élete első PDC-meccsét, Major másodszor jutott tovább

darts;MVM Dome;

2026-08-29 08:39:00 CEST

Két magyar is bejutott a második fordulóba a Hungarian Darts Trophyn. Kádár László után Major Nándor is sikerrel vette az első akadályt.

Erdélyi magyar játékosnak zúgott a „Ria-ria, Hungária!”-rigmus az MVM Dome-ban a Hungarian Darts Trophy péntek esti programjában, miután az 57 éves Kádár László 6-5-re legyőzte Daryl Gurneyt. Itt azonban nem ért véget az eufória: Major Nándor is legyőzte Niels Zonnevelded, így a sportág történetében először van két magyar PDC-torna második körében.

Karrierje első PDC-mérkőzését játszotta Kádár László, miután a budapesti selejtezőből kvalifikált a Hungarian Darts Trophyra. Mivel a profik között ismeretlen játékos, a közönség sem gondolta volna, örömünnep lesz Daryl Gurney elleni találkozója, az amatőrök között, a WDF versenyein jelentős rutint felhalmozó játékos döntő legben búcsúztatta a 2018-as Player’s Championships döntőjének győztesét.

„Amikor negyvenötöt dobott, láttam, hogy ezt meg lehet nyerni. Aztán persze én is dobtam negyvenötöt… De a biztonság ott volt, hogy láttam: ő is ember, ő is téved időnként. Ez erőt adott, bíztam magamban, éreztem, hogy meg lehet fogni” – nyilatkozta már-már eufórikus hangulatban Kádár a mérkőzés után.

Bár még magyar viszonylatban sem tartozik a közismertebb dartsosok közé, akik mélységeiben követik a sportágat, tudják, hogy valójában rutinos játékosról van szó: az amatőr szervezet, a WDF versenyein évekig stabilan teljesített, s háromszor is kijutott a szervezet ikonikus, lakeside-i világbajnokságára. Bár a közönség kisebb, családiasabb a környezet, az is sokkoló lehet elsőre annak, aki ott színpadra áll, ám Kádárt az sem hozta zavarba, 2023-ban Lakeside-on is megnyerte első mérkőzését. Ezekre az élményekre támaszkodhatott ezúttal.

„A tapasztalat hozza ki, hogy nem úgy mentem oda, ki kell kapjak. Tudtam, jobb játékos, mint én, ez nem jelenti azt, hogy mindenképp nyerni is fog.

Ha összehasonlítom ezt a környezetet a WDF-világbajnoksággal, hát ott ha a három fellépésemet összeadom, akkor sem voltak annyian, mint itt ma este. Amit a közönség leművelt értem, nekem… Dobtam négy száznyolcvanat, de üvöltöttek száznegyvennél is, egészen hihetetlen volt. Gurney is dobott száznyolcvanat, de nála nem sok köszönet volt benne. Engem meg löktek előre a szurkolók. Mondtam is magamnak: Laci, dobjál triplát – már arra is óriási biztatást kaptam. Ezt csak közösen tudtuk megcsinálni” – fejtette ki.

Elmondta, próbált felkészülni, igyekezett elképzelni, milyen lesz a közönség, a hangulat, s Borbély András mérkőzését is ilyen szemmel figyelte.

„Ő is szuperül kezdett, de aztán amikor kicsit lejjebb eresztett, akkor nem emelte őt a közönség, nem volt olyan a hangulat. Azt gondoltam, a tavalyi teljesítménye után ő itt a közönségkedvenc, de amit én itt kaptam, hát, azt hiszem, most én is az lettem. Engem már nagyon húztak a szurkolók, a százhatvanegyre nem dobtam volna rá alapesetben, mert Gurney nem volt még kiszállón, de az ő kedvükért belementem, nekik akartam megcsinálni - végül épp, csak mellément a harmadik nyíl” – fogalmazott Kádár, aki végül 93-as átlaggal zárta a meccset.

A Népszava kérdésére azt is elmondta, bár évek óta stabil WDF-játékos, és győzte már le például a PDC-versenyekről is ismert szlovén Benjamin Pratnemert, valamint a lett Darius Labanauskast is, azért nem próbálkozott a profi versenyekkel, mert túlságosan szereti a hivatását.

„A Hungarian Darts Trophy szeptemberben szokott lenni, én akkor már dolgozom, kezdődik a suli. A PDC-hez a szakmámat félre kellett volna tenni. Persze, ha minden PDC-verseny itt lenne Budapesten, lehet, hogy átgondolnám” – nevetett a „The Teacher” becenevű játékos, aki az erdélyi Mezőrücsön iskolaigazgató és testnevelő tanár.

S ha már szó volt a közönségről: Kádár győzelme után nem sokkal következett Major Nándor, aki döcögősen kezdte a meccsét Niels Zonneveld ellen, s később is némileg kiegyensúlyozatlan volt a találkozó, viszont a holland is rengeteget hibázott. Már 3-1-re vezetett Major riválisa, amikor a 2023-ban hazánk első PDC-meccs győzelmét szállító játékosnak végre összejött egy 180, onnantól pedig megjött a szurkolók hangja, akik gyakorlatilag összeroppantották Zonneveldet, és győzelembe hajszolták Majort.

„Merem azt mondani, hogy a közönség segített. Meg a hit, de inkább a közönség. Láttam, hogy az ellenfelemet meccs közben elkezdte zavarni, én pedig pozitív energiát tudtam meríteni ebből. Egy idő után megint jobban kezdett dobni, öt-négynél vezetett, de egyenlíteni tudtam, onnan éreztem, hogy ez meglesz” – mondta el a találkozó után Major Nándor, amelyet Kádárhoz hasonlóan döntő legben, 6-5-re nyert meg.

A darts történetében először lesz két magyar játékos a Hungarian Darts Trophy (vagy bármilyen PDC-torna) második körében, ráadásul így Major Nándor lett az első, aki immár két PDC-meccs győzelmet is magáénak tudhat. Kádár László szombat este Johnny Claytonnal, Major pedig Gian van Veennel mérkőzik majd az MVM Dome-ban.