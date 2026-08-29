Francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar Gripeneket

Franciaország;Ausztria;riasztás;Gripenek;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-29 06:59:00 CEST

A honvédelmi miniszter közölte, légtérsértés és légiforgalmi szabálysértés miatt feljelentést tettek.

Egy francia PA28 típusú kisrepülőgép miatt kellett riasztani péntek délután a Magyar Honvédség vadászgépeit – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében az áll, a repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással. Az osztrák készenléti géppár felszállt, így a magyar vasmadarak visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba.

A kisgép pilótája azonban az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Időközben helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, így a Gripenek a kecskeméti bázison maradtak.

A honvédelmi miniszter közölte, az illetékes hatóságok felé légtérsértés és légiforgalmi szabálysértés miatt feljelentést tettek.