Kalocsán elkötött kisrepülővel indult Paks felé egy férfi, riasztották a légierőt

Paks;Kalocsa;kisrepülőgép;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-29 11:57:00 CEST

Gerjen térségében a kisgép kényszerleszállást hajtott végre, személyi sérülés nem történt.

Ma reggel egy férfi úgy gondolta, kipróbál egy Kalocsán parkoló kisrepülőt. Nem tétovázott sokáig, a géppel Paks felé indult – közölte szombat délelőtt a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti vadászgép-pár pedig a levegőbe emelkedett.

Néhány perccel később a kisgép Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. A rendőrség és az illetékes hatóságok is a helyszínre érkeztek, a szemle és a vizsgálat megkezdődött.

„A történtek jól mutatják, mit jelent a készenlét a gyakorlatban: észlelni, reagálni, azonosítani és segíteni – azonnal. A Magyar Honvédség készen áll. A levegőben is. A földön is. A nap 24 órájában. A legfontosabb azonban, hogy jelenlegi információink szerint személyi sérülés nem történt” – írta a tárcavezető, majd köszönetet mondott a honvédeknek a gyors reagálásért és a helytállásért.