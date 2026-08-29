Szép emlékeket idéz, de ez nem az a műsor – Vitray, Gundel Takács, Faragó a Telesport feltámasztásáról

MTV;Vitray Tamás;köztelevízió;Gundel Takács Gábor;Telesport;Faragó Richard;

2026-08-29 16:04:00 CEST

Erős nosztalgiára, egyben szakmai önreflexióra építő körkérdést tettünk fel az egykori Telesport készítőinek, miután az M1-en ismét ezen a néven futnak a sporthírek, bónuszként pedig a nemzedékekbe beleégett logó és főcímzene, sőt nyomokban még a stúdiókép is visszatért. De mit szólnak ehhez a korábbi alapítók?

„A továbbiakban a sportösszefoglalók ismét Telesport címmel jelennek meg az M1-en” – tudatta néhány nappal ezelőtti közleményében az MTVA, vagyis a déli és az esti híradót követő idősáv dedikáltan a napi sporthíreké lett. Az M4 Sportot nem érinti a változás, az továbbra is tematikus csatornaként közvetíti a sporteseményeket.

A közleményben erre nem utaltak ugyan, de a MediaFuture szerint időnként a múlt század legérdekesebb hazai sportpillanatait is visszapörgetik majd, méghozzá az eredeti kommentárhanggal. A Telesport korábbi vezető arcainak a véleményét kérdeztük.

Vitray Tamás: Ez nem az a műsor

A sporttelevíziózást évtizedekig meghatározó szakember szerint az újraindult Telesportot nem lehet azonosnak tekinteni azzal a Telesporttal, amelynek egykor ő is vezetője volt az MTV sportosztályán. Mint mondta, önmagában attól, hogy a két betű megjelenik az emblémában, és a híradó végén Telesport néven futnak a sporthírek, még nem éled újjá a régi műsor. A korábbi Telesport ugyanis eredetileg heti riportműsorként indult, később pedig az egész sportosztályt így kezdték nevezni, ami a sajtóban is meghonosodott. Rövid sporthírek azonban soha nem voltak a műsor részei. Azokat főként a TV Híradó készítette saját munkatársaival.

Vitray Tamás azt is felidézte, hogy pályája utolsó tizenkét évében már nem tartozott a sportosztályhoz, vendégként szerepelt ott, miután két olimpiai ciklusban visszahívták. A televízió sportrovatát egészen 1988-ig Radnai János vezette, ezt követően került Vitray Tamás a sportosztály élére.

A név visszatért, a régi Telesport nem

A Telesport újraindulásának hírére nem érzett különösebb megrendülést, inkább kíváncsi volt arra, milyen lesz az új műsor. Mint fogalmazott: örült volna, ha valamennyire hasonlítani akar a régihez, de hamar kiderült számára, hogy másról van szó.

„Megmondom őszintén, örültem volna, ha egy kicsit hasonlít vagy hasonlítani akar. De ez nem az a műsor”

– fogalmazott.

Úgy látja, az elmúlt évtizedekben maga a televíziózás is alapvetően megváltozott. „Minden gyorsabb lett, ennélfogva rövidebb” – mondta. A régi Telesport egyik legfontosabb örökségének ugyanakkor azt tartja, ahogyan a televíziós sportközvetítés nyelvezetét kialakították. Ehhez először át kellett törniük a rádiós közvetítések akkoriban rendkívül erős hagyományát, amelyet mindenekelőtt Szepesi György neve fémjelzett. A nézőknek a sportközvetítés sokáig egyet jelentett Szepesivel, a londoni olimpia sikereivel, a futballvilágbajnoki ezüstéremmel és azzal a rádiós közvetítői stílussal.

A rádiós örökséget kellett meghaladniuk

Vitray Tamás szerint azonban a televíziónak mást kellett csinálnia. A rádióban a kommentátor a hallgatónak a szavaival jeleníti meg a látványt, a televízióban azonban maga a kép már elmondja a történetet, „nem kell elképzelni vagy megfejteni”, hogy mi zajlott a pályán. Nincs tehát értelme mindent szóban megismételni, amit a néző pontosan látott. Ennek a szemléletnek a meghonosítása szerinte nagyjából tíz-tizenöt évbe telt.

A maiakról azt mondja, néha éppen ez az alapelv nem érvényesül. Ilyenkor csak megismétlik a saját szavaikkal, amit a néző már átélt és látott, s amíg mondják, a képernyőn már mást látni. A Telesport két betűje ettől függetlenül szerinte továbbra is ugyanazt jelenti: sportot a televízióban. A régi Telesport-korszakból, konkrét emlékeiből nem kívánt egyetlen pillanatot sem kiemelni.

„Téli és nyári olimpiákat összesen huszonegyet közvetítettem, ehhez jött még kilenc labdarúgó-világbajnokság, így emlékezetes eseményből, emberekből és történetekből bőven akad. Ezekből egyet? Azt lehetetlen volna kiemelni”

– mondta a 93 éves Vitray Tamás, aki augusztus 5-én a tévézésben eltöltött 68 évét is ünnepelhette.

Gundel Takács Gábor: A Telesport visszahozása felelősség is

Gundel Takács Gáborban szép emlékeket idézett a Telesport újraindítása. A műsorvezető rögtön a régi időszakra gondolt, amikor az egyetlen televízió jelentette a hazai sportközvetítések világát. Mint mondta, ez „nagyon jó időszaka volt a televízió sportosztályának”, ráadásul szerinte akkoriban a korhoz képest magas színvonalú televíziózás zajlott.

Éppen ezért úgy látja, hogy a Telesport nevének és logójának a visszahozása nem pusztán nosztalgikus gesztus.

„Ez egyfajta felelősségvállalás is azok részéről, akik azt gondolták, hogy visszahozzák ezt a logót”

– fogalmazott Gundel Takács Gábor. Hozzátette: akik ma használják, igyekezniük kell méltónak lenniük a névhez, a korábbi sportosztályhoz és azokhoz a legendás szakemberekhez, akik annak idején meghatározták a Telesport arculatát.

Emlékeiben nemcsak a nagy közvetítések maradtak meg, hanem az is, hogy ebben az időszakban kezdődött a televíziós pályafutása. 1988-ban készített először interjúkat, 1990–91-ben került képernyőre, 1992-ben pedig már a barcelonai olimpián dolgozott.

Változott a világ, ők is

Azt ugyanakkor elismeri, hogy ha ma visszahallgatja a több évtizeddel ezelőtti közvetítéseket, bizonyos dolgokat már egészen másképp mondana. A mai kommentátorok felkészülési lehetőségei ugyanis össze sem hasonlíthatók a régiekével. Például amikor egy portugáliai U18-as labdarúgó-Európa-bajnokságon dolgozott, alig tudott információt szerezni a külföldi játékosokról. Nem volt internet, nem voltak adatbázisok, és még egy szaklapot sem volt egyszerű beszerezni.

Ma viszont éppen az ellenkezője jelenti a kihívást. A kommentátorállásban szinte minden adat azonnal elérhető, a felkészülésben pedig az internet mellett a mesterséges intelligencia is segít.

Gundel szerint ezért

ma már nem az a kérdés, „hogyan készülj fel”, hanem az, „hogyan szűrjem meg, mi az, amit elmondok, és mi az, ami fölösleges”.

Szerinte érdemes lesz visszahallgatni a régi legendás közvetítéseket, de nem szabad elfelejteni, hogy azóta a sportközvetítés is rengeteget változott. Más lett a tempó, a felkészültség és az információ mennyisége is. A régi Telesport ezért nem egyszerűen követendő minta, hanem olyan örökség, amelyhez „méltónak kell lenni”.

FARAGÓ RICHARD: A TELESPORTOT NEM KELLETT VOLNA MEGBOLYGATNI

Faragó Richard: A Telesportot nem kellett volna megbolygatni

Faragó Richardnak a Telesport újraindulása elsősorban egy fontos és meghatározó korszakot idéz fel, ugyanakkor úgy véli, a legendás nevet talán jobb lett volna békén hagyni. Mint mondta, a Telesport már akkor is fogalomnak számított, amikor 1991-ben bekerült a Magyar Televízióba. A legendás riporterek és szerkesztők mellett dolgozni „fantasztikus megtiszteltetés volt”.

Éppen ezért a Telesport visszahozásával kapcsolatban vannak fenntartásai. Szerinte a név szorosan összeforrt azzal a korszakkal és azokkal az emberekkel, akik akkoriban meghatározták a magyar sporttelevíziózást. „Szerintem ezt nem kellett volna megbolygatni” – mondta, és úgy vélte, szerencsésebb lett volna más nevet választani. A retróérzést ugyanakkor fontosnak tartja, a modernizált logót pedig elfogadhatónak látja.

Már másnap másként mondaná

A régi közvetítések esetleges újbóli műsorra tűzését már egészen másképp közelíti meg. Ha saját korábbi kommentárjait hallaná viszont, nem érezné kellemetlenül magát attól, hogy ma már máshogy fogalmazna.

„Minden közvetítésem után már másnap másképp mondanám” – jelentette ki, hiszen szerinte nincs olyan kommentálás, ami után ne lehetne találni olyan mondatokat, amelyeket utólag már másképpen fogalmazna meg.

Ezt azonban nem érzi problémásnak, és semmiképpen sem tagadná meg korábbi önmagát: amit akkor mondott, azt akkor úgy érezte helyesnek.

Egyúttal leszögezte: rendkívül büszke, hogy annak a társaságnak a tagja lehetett Vitrayval, Gyulaival, Knézyvel és a többiekkel. „Mindenkit nem sorolok fel. Tényleg úgy gondolom, hihetetlen megtiszteltetés volt, hogy abban a korszakban egy fiatal csapat eljutott addig a lehetőségig, hogy közvetített, műsorokat készített. Az egy fantasztikus dolog volt, úgyhogy én büszkén vállalom.”