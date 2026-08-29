A Vuelta mezőnyének menedéket adó hotel vezetője a Népszavának: Természetesen megnyitottuk előttük az ajtóinkat

A jégeső alaposan átírta a Vuelta a Espana országúti kerékpárverseny harmadik szakaszának forgatókönyvét. A versenyzők többsége a franciaországi Mont-Louisban található IGESA Village Club Les Sorbiers hotelben keresett és talált menedéket. A teljesen átázott bringások törölközőket, forró italokat és ételt is kaptak. Guillaume Villeneuve, a szálloda vezetője lapunknak arról is beszélt, hogyan élték meg a rendkívüli helyzetet, mit jelent számukra a hirtelen jött figyelem, és hogyan szeretnék megőrizni a Vuelta emlékét.