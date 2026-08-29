Az összetettet vezető Tadej Pogacar hatalmasat bukott és feladni kényszerült a versenyt a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszán.
A jégeső alaposan átírta a Vuelta a Espana országúti kerékpárverseny harmadik szakaszának forgatókönyvét. A versenyzők többsége a franciaországi Mont-Louisban található IGESA Village Club Les Sorbiers hotelben keresett és talált menedéket. A teljesen átázott bringások törölközőket, forró italokat és ételt is kaptak. Guillaume Villeneuve, a szálloda vezetője lapunknak arról is beszélt, hogyan élték meg a rendkívüli helyzetet, mit jelent számukra a hirtelen jött figyelem, és hogyan szeretnék megőrizni a Vuelta emlékét.
Ítéletidő sújtott le a mezőnyre a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszán. Tizenöt kilométerre voltak a versenyzők a céltól, amikor megérkezett a jégeső. A bringások egy hotelbe húzódtak be. Az etapot végül neutralizálták.
A szlovén világbajnok Tadej Pogačar a szombaton rajtoló Vuelta a España legnagyobb esélyese, Valter Attila révén pedig újra lesz magyar indulója a spanyol országúti kerékpáros-körversenynek.
A spanyol Alberto Contador harmadszor nyerte meg a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt, melynek vasárnapi zárószakaszán az olasz Adriano Malori győzött. A jelenkor legeredményesebb bringása a viadal előtt nem számított favoritnak, mivel július közepén sípcsonttörés miatt feladta a Tour de France-t.