Dupla-duplás kiszállóval parádézott Kádár László, de vasárnap már a legnagyobb sztároké a főszerep a Hungarian Darts Trophyn

darts;MVM Dome;

2026-08-30 11:46:00 CEST

Kádár László megszorongatta Jonny Claytont a Hungarian Darts Trophy szombati napján, Major Nándor viszont teljesen tehetetlen volt a világranglista-harmadik, Budapesten második kiemeltként versenyző Gian van Veennel szemben. Előbbi egyetlen brékkel 6-3-ra, utóbbi 6-0-ra kapott ki ellenfelétől, így nincs már versenyben magyar játékos a PDC European Tour budapesti állomásán.

„Ha vagány, rámegy a dupla-duplára!” – kiáltott fel az egyik kolléga, amikor Kádár Lászlónak Jonny Clayton elleni mérkőzésén 5:2-nél 80-ról kellett kiszállnia. Az előző legben tízről lekerekített, hogy ne dupla öttel kelljen kiszállnia, de nem jött a dupla négy, így nem tudta visszavenni elveszített kezdését a walesi klasszis ellen, ezért kevesen gondolták, hogy bevállalja ezt a kombinációt 80-ról. A lelkes kollégának azonban igaza lett: az élete első PDC-tornáján, pénteken győzelemmel debütáló Kádár nem csak rápróbált a dupla húsz-dupla húszra, de meg is csinálta, az sem zavarta meg, hogy második nyila, bár jó helyre ment, kiesett a táblából.

„A 80-at általában így játszom meg, a tíznél pont fordítva, ott akkor megyek rá a dupla ötre, ha nem vagyok túl magabiztos. Jól éreztem magam, lekerekítettem, de most a dupla négy nem jött, a dupla húsz viszont igen” – mondta Kádár László a mérkőzés után, aki ezzel a mutatvánnyal beírta magát a Hungarian Darts Trophy és a magyar darts történetébe. No meg azzal, hogy azért erősen szorongatta a 2021-ben, élete szezonjában a Premier Leauge-et, a World Grand Prix-t, a World Masterst és World Series döntőjét is megnyerő Claytont.

A közönség kapcsán elmondta, még jobb volt, mint pénteken, azt viszont sajnálja, hogy játékával ezúttal nem tudta ezt ugyanannyira meghálálni.

„Nem arról van szó, hogy feltétlenül meg akartam nyerni a meccset, de úgy voltam vele, használjuk ki a hibáit. Azért haragszom, mert hiába tévedett, nem tudtam élni vele, ezúttal száznyolcvanat sem dobtam. Úgy érzem, ha hozom azt, amit pénteken, akkor más a végeredmény, de két nap nem egyforma” – mondta el teljesítményéről.

„A meccs után, amikor kezet fogtunk, megdicsért, mondta, hogy jó játékos vagyok. Nem tudom, ez kötelező-e ilyenkor, vagy Clayton tényleg úgy gondolja, hogy szorongattam, minden esetre azt válaszoltam, jó vagyok, de te a legjobb vagy.”

Kádár László jövőbeli tervei kapcsán úgy fogalmazott, nagyon profi a magyar szervezés, és szuper a közönség, szeretne még itt szerepelni.

Major Nándor a kiváló formában Budapestre érkező, januárban világbajnoki döntőt játszó Gian van Veennel nem tudott mit kezdeni. A holland dartsosnak egyedül az ötödik leg elején remegett meg a keze, ezt azonban 167-es kiszállóval korrigálta, így simán 6:0-ra nyert.

„Semmit. Nézni a játékát, örültem, hogy ott lehettem – válaszolta arra a kérdésre Major, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel. – Nem éreztem a játékot, nulla terhet raktam rá, de nincs hiányérzetem. Eddig kétszer szerepeltem szombaton, mindkettő sima hat-nulla lett, de próbálkozok tovább.”

Arra, mit kellene tennie, hogy előre lépjen, úgy reagált: több nemzetközi versenyen kellene részt vennie. A közönségnek megköszönte a támogatást, és azt ígérte, legközelebb jobb lesz majd a játéka. Major volt egyébként az első magyar játékos, aki PDC színpadon mérkőzést tudott nyerni, ezt azóta még hárman elérték, rajta kívül azonban senkinek nincs két győzelme.

Nincs már magyar játékos versenyben a több szempontból is történelmi Hungarian Darts Trophyn, ugyanis amellett, hogy Major elsőként lett kétszeres PDC-meccs-győztes, először fordult elő, hogy a szombati napon két magyar játékos is szerepelt még. Nemzetközi vonatkozásban ráadásul ez volt az első European Tour-állomás, amelyre női játékos is kvalifikált, Beau Greaves pénteken döntő legben kapott ki Rob Crosstól.

Vasárnap viszont a a legnagyobb sztároké lesz már a főszerep az MVM Dome-ban, versenyben van még Gian van Veen és Jonny Clayton mellett többek között az esemény 2023-as győztese, Dave Chisnall, a 2024-es bajnok Michael van Gerwen, az élete első budapesti versenyén résztvevő Gary Anderson, és az egyik legnagyobb közönségkedvenc, Nathan Aspinall is.