Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon

világbajnokság;öttusa;

2026-08-30 12:59:00 CEST

Guzi Blanka két ezüst után nyert aranyérmet a kínai öttusa-világbajnokságon, Kujjangban.

Guzi Blanka a táblavívásban a negyeddöntőig jutott és hatodik lett, majd az akadálypályán és a 100 méteres úszásban is a harmadik időt érte el. A lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást a harmadik helyről kezdte, 34 másodpercre volt a címvédő egyiptomi Farida Haliltól, de ledolgozta hátrányát és elsőként ért a célba - írja az MTI.

A 27 éves magyar klasszis tavaly és tavalyelőtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett, augusztus elején pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. Kujjangban a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.

A férfiak versenyében Koleszár Mihály a nyolcadik, Szép Balázs a 12. helyen végzett.