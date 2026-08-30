Adolf Balázs világbajnoki aranyérmes kenu egyes 5000 méteren

K. M.

világbajnokság;Magyarország;kajak-kenu;

2026-08-30 17:09:00 CEST

Adolf Balázs aranyérmes lett vasárnap a kenu egyesek 5000 méteres versenyében a poznani világbajnokságon. A nők ugyanezen számában Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosoknál 5000 méteren Kőhalmi Emese ugyancsak másodikként ért célba. A magyarok a németek mögött másodikként zártak az éremtáblázaton.

A magyar versenyzők 12 éremmel, négy arannyal, hét ezüsttel és egy bronzzal zárták a poznani kajak-kenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt - írja az MTI.

A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben a kenus Adolf Balázs megszerezte pályafutása ötödik vb-címét, az ugyancsak kenus Csorba Zsófia és a kajakos Kőhalmi Emese pedig másodikként ért célba. Varga Ádám feladta a kajakosok versenyét.

Az olimpiai számokban egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek a magyarok.