Adolf Balázs világbajnoki aranyérmes kenu egyes 5000 méteren

A magyar versenyzők 12 éremmel, négy arannyal, hét ezüsttel és egy bronzzal zárták a poznani kajak-kenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt - írja az MTI.
A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben a kenus Adolf Balázs megszerezte pályafutása ötödik vb-címét, az ugyancsak kenus Csorba Zsófia és a kajakos Kőhalmi Emese pedig másodikként ért célba. Varga Ádám feladta a kajakosok versenyét.
Az olimpiai számokban egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek a magyarok.