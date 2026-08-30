US Open: Fucsovics Márton a nyitókörben búcsúzott

A világranglistán a 121. helyre visszacsúszó Fucsovics Márton vasárnap a spanyol Daniel Merida (39.) ellen lépett pályára, és simán, három játszmában (6:4, 6:4, 6:2) szenvedett vereséget 1 óra 46 perc alatt.US Open: Fucsovics Márton kezd a főtáblára jutott magyarok közül
A 34 esztendős Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Openen, amelyen karrierje legjobbjaként 2020-ban a harmadik körig menetelt.
A férfiak között még Marozsán Fábián (63.) és a selejtezőből a főtáblára jutott Piros Zsombor (118.) érdekelt az év negyedik, egyben utolsó Grand Slam-viadalán.