US Open: Fucsovics Márton a nyitókörben búcsúzott

tenisz;US Open;Fucsovics Márton;

2026-08-30 19:29:00 CEST

Az első forduló jelentette a végállomást Fucsovics Márton számára egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol Daniel Merida 6:4, 6:4, 6:2-re győzött

A világranglistán a 121. helyre visszacsúszó Fucsovics Márton vasárnap a spanyol Daniel Merida (39.) ellen lépett pályára, és simán, három játszmában (6:4, 6:4, 6:2) szenvedett vereséget 1 óra 46 perc alatt.

A 34 esztendős Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Openen, amelyen karrierje legjobbjaként 2020-ban a harmadik körig menetelt.

A férfiak között még Marozsán Fábián (63.) és a selejtezőből a főtáblára jutott Piros Zsombor (118.) érdekelt az év negyedik, egyben utolsó Grand Slam-viadalán.