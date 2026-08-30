Ezúttal is Veszprémbe került a férfi kézilabda Szuperkupa

kézilabda;Szeged;Veszprém;

2026-08-30 21:08:00 CEST

A Veszprém 37-35-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda Szuperkupa-mérkőzésen, vasárnap Székesfehérváron.

A meccs elején 3-0-ra elléptek a bakonyiak, és ez meghatározta a folytatást is. Sokkal hatékonyabban használták ki lövőhelyzeteiket és a hetedik percben már öttel vezettek. A bajnoki címvédőnek hét, ellenfelének csak három mérkőzése volt a felkészülési időszakban, és a vasárnapi első félidőben jól látszott, hogy sokkal inkább játékban van és sokkal jobban összecsiszolódott már, a helyzetkihasználás mellett a tempó és a labdaszerzések is ezt bizonyították.

Az első felvonásban hét találat volt a legnagyobb különbség, ezt a szegediek négyre csökkentették a szünet előtt, de a második félidő elején egy 3-0-s sorozattal ismét megnyugtató előnyt dolgozott ki a Veszprém (28-21). A csongrádiak a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak egy rövid ideig. Mikler Roland öt védéssel tette le a névjegyét a becserélése után, erre alapozva csapata egy négyes gólsorozattal visszakapaszkodott (31-28), majd 4-2 után ismét csak két gól volt a különbség (34-32).

Újabb két Mikler-bravúrnak köszönhetően az egyenlítésre is lehetett volna esélyük, de ismét kihagyták a helyzeteiket, így végül egyszer sem vezettek az egész találkozón.

A bakonyiak 2014-ben 33-24-re, egy évvel később 26-24-re nyertek a csongrádiak ellen az idénynyitó tétmeccsen. A két csapat bajnoki rangadójára az új idényben Szegeden november 14-én, Veszprémben pedig április 17-én kerül sor.