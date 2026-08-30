Premier League: Bruno Fernandesé a szezon első mesterhármasa

Premier League;Manchester United;

2026-08-30 20:23:00 CEST

A Manchester United hátrányból fordítva 5-1-re legyőzte az élvonalba visszajutott Ipswich Townt vasárnap az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójában.

A manchesteri csapatban az előző idényben a Premier League legjobbjának választott Bruno Fernandes mesterhármast szerzett és adott egy gólpasszt is. A vörös-ördögök így 5-1-re verték az újonc Ipswich gárdáját.

Érdekesség, hogy a portugál középpályás ezt megelőzően egyszer triplázott a bajnokságban, a 2021/22-es szezonban ugyancsak az idény első hazai meccsén, a Leeds United ellen volt erre képes.

Premier League, 2. forduló:

Manchester United-Ipswich Town 5-2 (1-1)

Chelsea-Brighton 4-3 (3-1)

Leeds United-Brentford 1-1 (0-1)

Sunderland-Fulham 1-0 (0-0)

Tottenham Hotspur-Newcastle United 0-2 (0-0)

Bournemouth-Everton 1-1 (1-0)

Coventry City-Hull City 0-1 (0-0)

Liverpool FC-Nottingham Forest 2-2 (0-1)

Crystal Palace-Manchester City 1-4 (0-1)

Hétfőn játsszák:

Aston Villa-Arsenal 21.00 (tv: Match 4)