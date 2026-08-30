Premier League: Bruno Fernandesé a szezon első mesterhármasa

A manchesteri csapatban az előző idényben a Premier League legjobbjának választott Bruno Fernandes mesterhármast szerzett és adott egy gólpasszt is. A vörös-ördögök így 5-1-re verték az újonc Ipswich gárdáját.
Érdekesség, hogy a portugál középpályás ezt megelőzően egyszer triplázott a bajnokságban, a 2021/22-es szezonban ugyancsak az idény első hazai meccsén, a Leeds United ellen volt erre képes.Szoboszlai Dominik hiába próbálkozott, másodszor is ikszelt a Liverpool
Premier League, 2. forduló:
Manchester United-Ipswich Town 5-2 (1-1)
Chelsea-Brighton 4-3 (3-1)
Leeds United-Brentford 1-1 (0-1)
Sunderland-Fulham 1-0 (0-0)
Tottenham Hotspur-Newcastle United 0-2 (0-0)
Bournemouth-Everton 1-1 (1-0)
Coventry City-Hull City 0-1 (0-0)
Liverpool FC-Nottingham Forest 2-2 (0-1)
Crystal Palace-Manchester City 1-4 (0-1)
Hétfőn játsszák:
Aston Villa-Arsenal 21.00 (tv: Match 4)