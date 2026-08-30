Angyal Gábort választották meg Enying polgármesterének

polgármester;Enying;Angyal Gábor;

2026-08-30 21:50:00 CEST

1053 szavazatot kapott, csaknem kétszer többet, mint az eddigi településvezető, Kiss Norbert Ivó.

Angyal Gábor (független) lett a Fejér vármegyei Enying polgármestere, miután a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57 százalékát kapta.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján található adatok szerint a három polgármester-jelölt közül Angyal Gábor 1053 szavazatot kapott, az eddigi településvezető Kiss Norbert Ivó (független) 532 (29,13 százalék), míg Lipták Rita Márta (független) 241 (13,20 százalék) voksot gyűjtött.

A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami 34,45 százalékos részvételi arányt jelent.

A képviselői helyekért tizennyolcan indultak, közülük tizenheten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben méreti meg magát.

A Fejér vármegyei Enyingen azért tartottak időközi polgármester- és képviselő választást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött.