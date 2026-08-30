Unger Anna szólt, hogy őt ne hívogassa se Magyar Péter, se más

politika;nyomozás;befolyás;Unger Anna;NVVH;

2026-08-30 21:07:00 CEST

Ha a miniszterelnök akar valamit, tegyen bejelentést – nyomatékosította a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Azt nem vitatja, hogy az NVVH legfontosabb vezetője inkább az elnökhelyettes Tasnádi Katalin lesz.

Már a fejében vannak azok a konkrét ügyek, amelyeken dolgozni szeretne, de a a nyomozás sikere érdekében nem akar ennél többet elárulni semmit elárulni – jelentette ki Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken megválasztotta elnöke az RTL Házon kívül című műsorának adott interjújában. Az ügyek egy részében – fűzte hozzá – már most is zajlik rendőrségi vagy ügyészségi nyomozás, ezeket az NVVH el fogja kérni, hogy folytassa. Ilyen esetekben a nyomozást korábban folytató hatóságnak a maga részéről le kell zárnia az eljárást. Ahhoz, hogy az NVVH nyomozást indítson, több lehetőség is van, a legegyszerűbb az, hogy kapnak egy bejelentést.

Unger Anna szerint az NVVH körülbelül 150 fős létszámmal állhat fel, a munkatársak fele vehet részt a különféle nyomozásokban. Többségüket az ügyészségtől, a rendőrségtől és a NAV-tól vinnék a Magyar Péter ígérete nyomán életre hívott állami szervhez. Első elnökhelyettesének, a vele pénteken a parlamentben szintén esküt tevő Tasnády Katalinnak „a lehető leghamarabb” le kell majd adnia a névsort, hogy kikkel akar együtt dolgozni.

Ami a politikai befolyást illeti, vagyis hogy a Tisza-kormány adhat-e majd például utasításokat az NVVH-nak, Unger Anna azt mondta, hogy egyértelműen nem. – Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más – nyomatékosította, hozzáfűzve, ha miniszterelnök telefonálna, neki is azt mondaná neki, hogy tegyen egy bejelentést, amelyet az összes többi bejelentéshez hasonlóan kivizsgálnak majd.

Arra, hogy Magyar Péter egy pénteki Facebook-posztjában leírta, hogy valószínűleg az elnökhelyettes Tasnády Katalin lesz az NVVH legfontosabb vezetője, Unger Anna elnökként most úgy felelt „bizonyos értelemben” szerinte is Tasnády Katalin munkája a legfontosabb, mert ő felel azért, hogy minél több ügyet ki tudjanak nyomozni.

Mint ismert, a politológus Unger Annát elég széles körű tiltakozás ellenére választották meg az NVVH elnökének, miután a parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága őt jelölte Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója és az esélytelenek nyugalmával induló krízismenedzser, Sárosi Nicholas ellenében. Bár Magyar Péter azt állította, a kiválasztási folyamat „szakmai és transzparens” volt, a parlamenti bizottság nem volt hajlandó kiadni az ezt tanúsító dokumentumokat. Magyar Péter gyaníthatóan a tiltakozás hatására írt arról, hogy az NVVH legfontosabb vezetője inkább Tasnádi Katalin lesz