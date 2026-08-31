Újabb holttestekre bukkantak, már 903-nál jár a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma

halálos áldozatok;Nepál;villámárvíz;

2026-08-31 08:18:00 CEST

Három magyar eltűntről lehet tudni, még mindig több ezer ember vár segítségre a katasztrófa sújtotta térségben, a rossz időjárási körülmények nehezítik a mentést és a segélyszervezetek munkáját.

Kilencszázháromra emelkedett a nepáli-kínai határtérségre zúdult katasztrofális földcsuszamlás és villámáradás halálos áldozatainak száma - derült ki a nepáli hatóságok hétfői közléséből, amely szerint további 4274 embert még mindig keresnek.

Az eltűntek között van 592 külföldi – köztük három magyar állampolgár – és 933, a közeli vízerőműben dolgozó munkás is. A BBC a nepáli miniszterelnöki iroda közleményére hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a munkások vélhetően az erőmű alagútjaiban rekedtek, azonban egyelőre nem sikerült velük kapcsolatba lépni.

Az eltűnt munkások helyszínen gyülekező családtagjait a katmandui kormány arról biztosította, minden követ megmozgat, hogy megmentse az emberek életét, a katasztrófavédelem pedig kiemelten fontosként kezeli a több mint 900 ember sorsát.

Mindeközben a nepáli turisztikai ügynökség vasárnap bejelentette, hogy sikerült kapcsolatba lépnie egy ötfős külföldi csoporttal, három spanyol, egy amerikai és egy belga állampolgárral.

A keresésben a biztonsági erők több mint húszezer tagja és hat orvoscsapat vesz részt. A hadsereg 411 helikoptert biztosított a keresésre. A hétfőn frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 ezer eltűntet sikerült megtalálni. Vasárnap több mint 200 ember földi maradványait temették el, a katasztrófavédelem azonban hangsúlyozta, hogy sok holttestet nem sikerült azonosítani.

A BBC helyszíni tudósítója elmondta, hogy bár még mindig több ezer ember vár segítségre a katasztrófa sújtotta térségben, a rossz időjárási körülmények nehezítik a mentést és a segélyszervezetek munkáját.

A kínai hatóságok a hét végén 16 halottról és 546 eltűntről számoltak be a tibeti oldalról, emellett mindkét ország további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetett.