Újabb holttestekre bukkantak, már 903-nál jár a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma

Kilencszázháromra emelkedett a nepáli-kínai határtérségre zúdult katasztrofális földcsuszamlás és villámáradás halálos áldozatainak száma - derült ki a nepáli hatóságok hétfői közléséből, amely szerint további 4274 embert még mindig keresnek.
Az eltűntek között van 592 külföldi – köztük három magyar állampolgár – és 933, a közeli vízerőműben dolgozó munkás is. A BBC a nepáli miniszterelnöki iroda közleményére hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a munkások vélhetően az erőmű alagútjaiban rekedtek, azonban egyelőre nem sikerült velük kapcsolatba lépni.469-re nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, három magyart eltűntként tartanak nyilván
Az eltűnt munkások helyszínen gyülekező családtagjait a katmandui kormány arról biztosította, minden követ megmozgat, hogy megmentse az emberek életét, a katasztrófavédelem pedig kiemelten fontosként kezeli a több mint 900 ember sorsát.
Mindeközben a nepáli turisztikai ügynökség vasárnap bejelentette, hogy sikerült kapcsolatba lépnie egy ötfős külföldi csoporttal, három spanyol, egy amerikai és egy belga állampolgárral.
A keresésben a biztonsági erők több mint húszezer tagja és hat orvoscsapat vesz részt. A hadsereg 411 helikoptert biztosított a keresésre. A hétfőn frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 ezer eltűntet sikerült megtalálni. Vasárnap több mint 200 ember földi maradványait temették el, a katasztrófavédelem azonban hangsúlyozta, hogy sok holttestet nem sikerült azonosítani.Több mint ezerhatszáz diák életét mentette meg a nepáli iskolaigazgató, amikor a villámárvíz elsodort mindent
A BBC helyszíni tudósítója elmondta, hogy bár még mindig több ezer ember vár segítségre a katasztrófa sújtotta térségben, a rossz időjárási körülmények nehezítik a mentést és a segélyszervezetek munkáját.
A kínai hatóságok a hét végén 16 halottról és 546 eltűntről számoltak be a tibeti oldalról, emellett mindkét ország további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetett.