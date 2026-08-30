Több mint ezerhatszáz diák életét mentette meg a nepáli iskolaigazgató, amikor a villámárvíz elsodort mindent

áradás;Nepál;villámárvíz;

2026-08-30 18:03:00 CEST

Percei voltak cselekedni: elrendelte az épület kiürítését, mielőtt az áradás elsodorta az iskolát.

Egy nepáli iskolaigazgató 1643 gyereket juttatott biztonságba, mielőtt a hirtelen lezúduló ár elsodorta az iskola épületeit a Trishuli-völgyben - írja az India Today.

Rajendra Dawadi szerda reggel 9 óra 20 perckor kapott figyelmeztetést egy ismerősétől, hogy az ár már elmosta a falut, és azonnal menekülniük kell.

A 47 éves angoltanár eleinte úgy vélte, hogy az intézmény biztonságban van, mivel a háromszintes épület mintegy 60 méterrel a folyó fölött fekszik. Nem sokkal később azonban egy szülő érkezett azzal a hírrel, hogy a víz rohamosan emelkedik. Az igazgató ekkor megkongatta az iskolai csengőt, és utasította a tanárokat, hogy azonnal ürítsék ki a tantermeket.

A buszsofőröket is értesítette, és egy kivételével mindegyiküket visszafordította. A gyerekek ekkorra már érzékelték a veszélyt. Egy diáklány pánikrohamot kapott, őt motorral vitték feljebb a hegyoldalba, a többiek gyalog indultak el. Dawadi a többiek mögött haladt.

A diákok végül egy bódhifa alatt találtak menedéket, miközben az árvíz elpusztította az iskola épületeit. Mind az 1643 gyerek életben maradt, a tantestületből azonban egy ember meghalt. A 32 éves Santos Pariyar társadalomismeret-tanár visszatért a folyó melletti bérelt szobájába, hogy reggelit készítsen, ekkor sodorta el az ár. A helyiek hősként emlegetik Dawadit, ő azonban nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak, amit tett. „Mi mást tehettem volna?” - fogalmazott, miközben az iskola romjait nézte. A pusztító áradást egy hatalmas jég- és sziklatömeg indította el, amely a Langtang Lirung csúcsról szakadt le, majd mintegy 1200 métert zuhant a Lhende Khola folyó felső szurdokába, a tibeti határ közelében. Nepálban több mint 750 ember halt meg, körülbelül 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Tibetben 16 halálos áldozatról, a tibeti Gyirong megyében pedig további 546 eltűntről számoltak be.