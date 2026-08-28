469-re nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, három magyart eltűntként tartanak nyilván

áradás;halottak;eltűntek;Nepál;

2026-08-28 06:51:00 CEST

Összesen több mint 1400 embert keresnek még.

Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak a száma. Nepáli hatósági közlések szerint eszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi.

A Külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy a természeti katasztrófának kettő helyett már három „érintettjéről ”van tudomása. Később a tárca a 444 kérdésére tisztázta, hogy eltűntekről van szó. „A három fő magyar állampolgár a katasztrófa helyszínén tartózkodott, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé. Hollétük továbbra is ismeretlen” – hangzik az erről szóló közlemény

Az eltűntek között van 177 indiai, 90 amerikai, 39 ausztrál 33 brit és 25 kanadai állampolgárt is. Korábbi Hivatalos kínai közlések szerint a tibeti oldalon 558 embert tartsanak nyilván, akik közül 260-an külföldiek.

A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta a Trisuli folyó 72 kilométeres szakaszán Nepál Rasuva, illetve Nuvakot nevű körzetében. A lavina előbb eltorlaszolta folyót, majd a felgyülemlett víz hatalmas árhullámként zúdult le. Kialakult egy hárommillió köbméter térfogatú mesterséges tó is, amely félő, hogy kitör a jelenlegi medréből.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette: a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van.