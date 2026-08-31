Repkednek a milliós kártérítési számlák, a csődbe menekülnek a kaliforniai plébániák a papi pedofilügyek után

Egyesült Államok;Kalifornia;katolikus egyház;visszaélések;

2026-08-31 12:05:00 CEST

San Franciscó-i érsekség 395 millió dolláros megállapodást kötött több mint ötszáz, gyermekkorában szexuális erőszakot elszenvedő áldozattal. Helyi egyházközségeknek ebből jelentős részt kell előteremteniük, ami több helyen elbocsátásokat, vagyonfelélést és felújítások elhalasztását vetíti előre.

A San Franciscó-i érsekség által bejelentett 395 millió dolláros kártérítési megállapodást, amelyet a kiskorúként elkövetett papi szexuális visszaélések több mint 500 áldozatával kötöttek meg, messzemenő pénzügyi következményekkel jár a teljes helyi katolikus közösségre nézve. Az egyházmegyei vezetés csendben tájékoztatta a helyi plébániákat, iskolákat és egyéb intézményeket arról, hogy a csődeljárás keretében elért megállapodás költségeit nekik is hordozniuk kell. Nem sokkal később megérkeztek a kijelölt hozzájárulási összegekről szóló levelek a San Francisco, San Mateo és Marin megyében működő, mintegy 442 ezer hívőt számláló egyházmegye plébániáira.

Salvatore Cordileone érsek levélben fordult a hívekhez, amelyben kifejtette, hogy az érsekség képtelen egyedül viselni ezt a terhet. Az elmúlt évtizedekben a püspökség kezelt minden ilyen jellegű követelést, és magára vállalta a finanszírozást azzal a céllal, hogy megóvja a plébániákat, az iskolákat és a helyi katolikus közösség többi tagját, ám ebben a perhullámban ez az eljárásmód már megvalósíthatatlanná vált. A döntés következtében az egyes egyházközségeknek és intézményeknek óriási tételeket kell kifizetniük, ami sok helyen felháborodást váltott ki a hívek körében.

A plébánosokra pedig az a feladat hárul, hogy miközben szolidaritást vállalnak az áldozatokkal, valahogy előteremtsék a működésüket veszélyeztető összegeket.

A San Francisco híres Haight-Ashbury negyedében található, 1893-ban alapított Szent Ágnes plébánián a hívek döbbenten értesültek arról, hogy a rájuk kiszabott kötelezettség eléri az 5 millió dollárt. Egy régi egyházközségi tag felhívta a figyelmet arra, hogy ez az összeg teljesen felemészti a plébánia működési költségeit biztosító befektetési számlát. A pénzügyi bizottság tagjaival folytatott megbeszélésekre hivatkozva elmondta, hogy a közösség lesújtott állapotban van, és egyelőre nem látják a megoldást a helyzet kezelésére.

Ez a forgatókönyv az Egyesült Államok Katolikus Egyházában az elszámoltatás időszakában újra és újra megismétlődik, ahogy a lelkipásztorok és a hívek azzal a tényel szembesülnek, hogy templomaikra dollármilliós fizetési kötelezettséget rónak ki, függetlenül attól, hogy az adott plébánián történt-e kötelezettségszegés a múltban. Országszerte egyházközségek sora kényszerül arra, hogy hozzájáruljon a kiskorúak elleni erőszak áldozatainak járó kártérítésekhez.

Sorozatban kérnek csődvédelmet

Az Egyesült Államokban 2004 óta 44 katolikus vallási szervezet kért szövetségi csődvédelmet a szexuális visszaélési perek miatt. Egyetemi adatbázisok szerint 15 szervezet – köztük 11 egyházmegye, két érsekség (köztük a San Franciscó-i), egy oaklandi ferences rendtartomány és egyetlen New York-i plébánia – áll a csődeljárás különböző szakaszaiban. Mivel számos szövetségi állam, köztük Kalifornia, New York, Rhode Island és Új-Mexikó átmenetileg felfüggesztette a szexuális visszaélések polgári peres elévülési idejét, a régebbi ügyek áldozatai ezerével nyújtották be kereseteiket az egyházi intézmények ellen.

A katolikus szervezetek csődeljárással vagy anélkül több mint 5 milliárd dollárt költöttek el 2004 és 2023 között arra, hogy rendezzék a papok, diakónusok és szerzetesek ellen benyújtott, több mint 16 ezer eljárást.

Az egyezségek azóta is folyamatosak: a Los Angeles-i Érsekség 880 millió dollárt fizetett ki több mint 1300 áldozatnak a korábbi kifizetéseken felül, a New York-i Rockville Centre Egyházmegye 323 millió dollárt fizetett mintegy 600 érintettnek, míg a New Jersey-ben található Camdeni Egyházmegye 180 millió dolláros megállapodásra jutott mintegy 300 áldozattól származó követelés lezárására.

A plébániák és egyházi iskolák változó mértékben veszik ki részüket ezen kártérítések finanszírozásából. Rockville Centre esetében például 136 plébánia összesen 53 millió dollárral, vagyis a teljes 323 milliós összeget kitevő tétel nagyjából 16 százalékával járult hozzá az egyezséghez, ahol az egyes plébániák terhei az ötszámjegyű dollárösszegektől a milliós nagyságrendig terjedtek. San Franciscóban a nyilvánosan elérhető adatok és a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések alapján a plébániákra hárított arány jóval magasabbnak tűnik.

Az érsekség megtagadta a pontos listák kiadását, ám az érsekségi szóvivő tájékoztatása szerint a plébániák együttesen a teljes elfogadott megállapodás összegének kevesebb mint 40 százalékát fizetik ki. Összességében ez azt jelenti, hogy egy olyan közösségre, amely feleannyi hívőt számlál, mint a Long Island-i egyházmegye, legalább kétszer akkora pénzügyi teher nehezedik. Még a technológiai szektor gazdasági ereje által támogatott régióban is sokként és értetlenséggel fogadták a kivetett összegeket a San Franciscó-i Érsekség 88 plébániáján.

Országos perhullám, helyi számlák

Ugyanakkor nem minden plébánián zajlott zökkenőmentesen az egyeztetés. A Szent Ágnes plébánia pénzügyi tanácsa a híveknek küldött tájékoztatóban jelezte, hogy a 5 millió dolláros összeget a tanács és a plébános előzetes megkérdezése nélkül határozták meg. Ez azt jelzi, hogy nem minden helyi vezető kapott érdemi beleszólást a döntésekbe.

Az érsekség ugyanakkor leszögezte, hogy a kiszabott összegek véglegesek, és nincs lehetőség fellebbezésre.

A megállapodás sikere minden egyházi entitás részvételétől függ, ami lehetővé teszi a helyi egyház számára a csődeljárás befejezését.

Miközben a plébániák a költségvetési kihívásokkal küzdenek, egyes egyházi vezetők arra buzdítják a hívőket, hogy a feladatot az áldozatok iránti igazságtétel szélesebb kontextusában értelmezzék. A Szent Ignác plébánia jezsuita lelkipásztora levélben fordult a hívekhez. Hangsúlyozta, hogy a kártérítésben való részvétel nem a bűnösség elismerése és nem is kollektív büntetés. Ehelyett a szolidaritás megnyilvánulása az áldozatok felé, valamint annak felismerése, hogy az egyház közösségének tagjaiként közös felelősségük van az egyház által okozott súlyos károk jóvátételében.