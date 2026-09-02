Kereskedelmi út az olvadó jégen

Oroszország;Kína;Északi sarkkör;

2026-09-02 06:00:00 CEST

A jég olvadásával kereskedelmi folyosó nyílik Ázsia és Európa között az orosz partok mentén. A Kína és Európa közötti út a Bering-szorostól a Barents-tengerig vezető Északi-tengeri útvonalon akár tíz-tizenöt nappal is rövidebb lehet a Szuezi-csatornán átvezető, hagyományos útiránynál. 2026 nyarán egy kínai hajózási vállalat már rendszeres, heti konténerjáratot indított ezen a folyosón, Dél-Korea pedig saját tesztjárattal bukkant fel. A „kiolvadó” Északi-sark ezzel kereskedelmi szempontból is jelentős térséggé válik.

A rövidülő menetidő mögött azonban kellemetlen valóság húzódik. Az út azért nyílik meg, mert a sarkvidéki jég gyorsan olvad. Vagyis a globális felmelegedés egyik legsúlyosabb következményéből próbál gazdasági előnyt kovácsolni a hajózási ipar.

Az útvonal használata kevesebb üzemanyagot igényelhet, ám a forgalom növekedése jelentős környezetszennyezéssel jár egy olyan térségben, ahol már most is drámai következményei vannak a globális felmelegedésnek. Az itteni szállítás zajjal, az olajszennyezés kockázatával és a tengeri emlősök élőhelyének veszélyeztetésével jár. Egy baleset a sarkvidéken egészen más léptékű probléma, mint a Földközi-tengeren: tengeri kikötő nemigen létezik, kevés a mentési infrastruktúra, a rossz idő és a jég pedig napok alatt elvághat egy sérült hajót a segítségtől.

Gazdaságilag is félrevezető volna új Szuezként ünnepelni az északi folyosót. Az egyiptomi csatorna egész évben használható, körülötte kikötők, javítóbázisok, üzemanyag-ellátó pontok és logisztikai központok láncolata működik. Az Északi-tengeri út jelenleg csak néhány hónapig igazán kedvező, és nincs is mögötte hasonló infrastruktúra. Egy konténerhajó Szingapúr, Dubaj vagy a Földközi-tenger kikötőiben rakományt vehet fel és adhat le. A szibériai partok mentén ilyen lehetőségek alig léteznek. Ez a folyosó ezért elsősorban a két végpont közötti gyors tranzitra alkalmas, a mai globális konténerszállítási hálózat egészét nem tudja kiváltani.

A legnagyobb politikai veszélyt azonban Moszkva jelenti, hiszen az útvonal Oroszország északi partjai mentén halad, és a hajózási engedélyeket az orosz Roszatom rendszeréhez tartozó hatóság kezeli. Moszkva jégtörőket, navigációs segítséget és infrastruktúrát biztosít, ezért az útvonal egyre nagyobb forgalma pénzt és stratégiai befolyást is ad a Kremlnek. Európa az elmúlt években súlyos árat fizetett azért, mert energiaellátását túl szorosan kötötte Oroszországhoz. Különös lenne, ha a mostani geopolitikai helyzetben a kereskedelmi útvonalainak egy részét is orosz ellenőrzés alá terelné.

A vörös-tengeri támadások és a Hormuzi-szoros körüli válság kétségtelenül felértékeli az alternatív útvonalakat.

A hajózási társaságoknak szükségük van kerülőkre, amikor rakéták, drónok vagy háborús kockázatok veszélyeztetik a hagyományos folyosókat. Az Északi-tengeri út azonban a geopolitikai függést nem szünteti meg; csupán áthelyezi: a hajózási engedély és adott esetben a jégtörő segítség olyan eszköz lehet Moszkva kezében, amelyet válság idején politikai nyomásgyakorlásra is felhasználhat.

Kína számára éppen ezért különösen értékes az északi folyosó. Peking régóta dolgozik azon, hogy kereskedelmi útvonalai ne függjenek egyetlen tengeri szűkülettől, különösen a Malaka-szorostól.

Az Északi-sark újabb lehetőséget ad Kínának Európa elérésére, ráadásul egy olyan térségben, ahol Oroszországgal stratégiai együttműködést épít.

Ha a hajózás ezen az útvonalon valóban rendszeressé válik, az orosz–kínai gazdasági kapcsolat olyan új dimenziót kap, amelyet a nyugati csak távolról, tehetetlenül figyelhet.

Ez pedig már az Egyesült Államok, Kanada és az Európai Unió számára is biztonságpolitikai kérdés. Washington jégtörőflottát akar bővíteni, Kanada új sarkvidéki hajókat épít, az európai északi államok pedig egyre többet beszélnek a térség katonai védelméről. A kereskedelmi hajók mellett hadihajók, tengeralattjárók, energiaszállítmányok és kritikus tenger alatti kábelek világa sűrűsödik ugyanazon a térképen. A klímaváltozás így új stratégiai határvidéket hoz létre.

Az Északi-tengeri út tehát lehetőség a gyorsabb szállításra és válság idején tehermentesítheti a déli folyosókat. Hiba lenne mégis pusztán logisztikai ajándékként tekinteni rá: csak a világkereskedelem kiszolgáltatottságát növeli. Hormuz példája mutatja, hogy ez milyen következményekkel járhat.