Radnai Márk: Ma elindult a Közhang, de akadozik az e-mailes belépés

társadalmi egyeztetés;Radnai Márk;Tisza Párt;Tisza-kormány;Közhang;

2026-08-31 15:01:00 CEST

A működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos elsőként a közmédia megújításának kérdéseit tette társadalmi egyeztetés tárgyává.

Talán épp a legjobbkor! Ahogy ígértem ma elindult a Közhang – írta Facebook-oldalán Radnai Márk, azt közölve, hogy a társadalmi egyeztetés új formájára létrehozott platformon az első téma a közmédia megújítása. – A reggeli indulás akkora forgalmat hozott, hogy az e-mailes belépés jelenleg akadozik. Addig is anonim módban zavartalanul használhatjátok a Közhangot, a profilotokat pedig később bármikor összekapcsolhatjátok az e-mail-címetekkel – tette hozzá a működés zavarairól, és adott tanácsot az egyeztetni vágyóknak a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos.

A politikus, aki a Tisza párt alelnöke is egyben, mindenkit arról biztosított, hogy „a létrejövő társadalmi tudás és az eredmények egyenesen az illetékes szaktárcákhoz kerülnek”. – Jó időtöltést, jó tanulást, jó olvasást és mindenekelőtt: mondjátok el a véleményeteket – biztatta mindazokat Radnai Márk, akiknek nem vették el kedvét a kezdeti nehézségek.

Amint arról mi is beszámoltunk, a Közhang oldalt egy nonprofit magáncég üzemelteti, és egyelőre nem állami forrásokból valósul meg. Radnai Márk állítása szerint a felület szakít a hagyományos kérdőívek, petíciók formáival: célja nem pusztán a beérkező álláspontok összegyűjtése, hanem az is, hogy segítsen a felvetett társadalmi kérdések mélyebb megértésében. A kormánybiztos korábban arról is beszélt, hogy új szintre akarják emelni az állampolgári részvételt, mert – fogalmazott – a társadalmi egyeztetés nem az, hogy két választás között néha megkérdezzük az emberek véleményét.