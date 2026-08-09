Radnai Márk: A társadalmi egyeztetés nem az, hogy két választás között néha megkérdezzük az emberek véleményét

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2026-08-09 20:14:00 CEST

A Tisza alelnöke állítja, még ebben a hónapban megteremtik az eszközt a cselekvő országhoz.

Új szintre kell emelnünk az állampolgári részvételt. Mert az elmúlt két év egyik legfontosabb eredménye nem egy választási győzelem volt, hanem az, hogy megtapasztaltuk: van erőnk, van hangunk, és képesek vagyunk alakítani az ország sorsát. Ezt nem szabad elveszítenünk – szögezte le vasárnap délutáni Facebook-posztjában Radnai Márk. A Tisza párt alelnöke, országgyűlési képviselője, egyben a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos szerint még augusztusban elindítanak egy új lehetőséget, amelyen keresztül kézzelfoghatóvá válik információ, vita, javaslat, visszacsatolás és valódi részvétel a közös döntéseinkben.

A kormánypárti politikus feltehetően érzékelte a köztársasági elnök jelölésénél és a törvényhozás menetében, a szakszervezetek, az érdekképviseletek és a kormány közötti tárgyalásoknál a bizonytalanságot, mert leszögezte, hogy „a társadalmi egyeztetés nem az, hogy két választás között néha megkérdezzük az emberek véleményét”. – Szerintem ennél sokkal többet jelent. Azt, hogy egy döntés előtt érthetően megmutatjuk a problémát és a lehetséges megoldásokat. Bemutatjuk, hogyan működik ugyanez más országokban. Nyilvánossá tesszük a különböző érveket és véleményeket és azokat is, amelyekkel nem értünk egyet – tette hozzá.

Az pedig a legfontosabb, hogy a véleményetek nem tűnhet el egy fekete lyukban. Látnotok kell, mi történt a javaslatotokkal. Mit fogadtak el belőle? Mit nem? Miért? Hogyan épült be egy törvénybe vagy egy kormányzati döntésbe? Ha pedig menet közben megváltozik valami, annak az okát is el kell magyarázni. Így lesz a véleménykérésből valódi részvétel. Fel kell ismernünk, hogy ez az ország a miénk, ezért a működtetése is közös ügyünk – emelte ki a Tisza alelnöke.

Ha megőrizzük azt a cselekvőképességet, amit az elmúlt két évben megtanultunk, ha nem alszunk vissza, nem legyintünk, nem mondjuk újra azt, hogy „úgysem rajtam múlik”, akkor valami sokkal fontosabbat építhetünk egy új kormánynál: egy cselekvő országot. Megteremtjük hozzá az eszközt, de hogy élünk-e vele, az már rajtunk múlik. Ne adjuk vissza többé senkinek azt az erőt, amelyről az elmúlt két évben megtanultuk, hogy mindig is a miénk volt. A magyar embereké – buzdított mindenkit Radnai Márk.