Megszólalt a Pontoon a közelében történt életveszélyes balesetről

baleset;verekedés;szórakozóhely;rakpart;

2026-08-31 13:12:00 CEST

A szórakozóhely leszögezte, az esemény nem a vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen.

Nem a Pontoon területén történt a szombat esti, életveszélyes sérüléssel végződő baleset – közölte a szórakozóhely vezetése a 24.hu-val.

„Elsődlegesen szeretnénk kiemelni, hogy az esemény nem a Pontoon szabadtéri vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen. A verekedésben érintett társaság tagjai alkalmaztak gázspray-t a konfliktus során, nem kollégáink, és nem a biztonsági szolgálat”

– szögezte le a szórakozóhely, hozzátéve, a baleset után haladéktalanul segítséget nyújtottak, és részt vettek a helyszín biztosításában. Tudomásuk szerint a kiérkező hatóságok nem hozták összefüggésbe az esetet a Pontoon működésével. „A vendégeink biztonsága kiemelkedően fontos szempont számunkra, ezért az ügy körülményeinek feltárását teljes mértékben támogatjuk, és együttműködünk az illetékes hatóságokkal” – írták.

Hétfőn elsőként a Telex számolt be arról, hogy megint baleset történt a Pontoon nevű szórakozóhelynél, egy férfi átesett a korláton a kövek közé. A portál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, „a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink helyszíni ellátást követően kórházba.”

A portálnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megerősítette: a központjába augusztus 30-án hajnali 1 óra 23 perc körül több bejelentés érkezett arról, hogy a Lánchíd pesti hídfőjénél egy férfi a rakpart kövezetére esett. A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést végeztek, a férfit pedig a mentők súlyos sérülésekkel kórházba vitték. A történtek teljes körű tisztázása érdekében a BRFK csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás során a nyomozók tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket foglaltak le.