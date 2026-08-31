Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak októberben az egyházi iskolák

egyházi iskolák;Magyar Államkincstár;társadalmi egyeztetés;rezsitámogatás;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-08-31 17:31:00 CEST

Diákonként 26 ezer forintot biztosítana kiegészítő támogatásként a kormány a központi költségvetésből.

Szeptember 8-ig tartó társadalmi egyeztetés indult hétfőn arról a kormányrendelet-tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákoként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt – derült ki a kormány hivatalos oldalán közzétett dokumentumokból. A tervezet preambuluma szerint az azonos finanszírozás elvének megfelelően a rendelet az állami fenntartásban lévő köznevelési és szakképző intézményeknek is biztosított energiakompenzációs támogatás szabályait állapítja meg az egyházi fenntartású iskolákra.

A Társadalmi kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztérium által készített tervezet azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentételezéséhez.

A kiegészítő támogatás összegét a Magyar Államkincstár az egyházi fenntartó működési támogatása alapjául szolgáló 2025. október 1-jei ténylétszám 8/12-ed és a 2026. október 1-jei becsült létszám 4/12-ed részének figyelembevételével határozza meg - áll a kormányrendelet-tervezetben. A támogatást az államkincstár októberben folyósíthatja.