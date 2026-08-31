Pályázaton keresi a nemzeti parkok igazgatóit a környezetvédelmi tárca

nemzeti parkok;igazgatói pályázat;Gajdos László;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-08-31 16:45:00 CEST

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy ajánlás vagy ismeretség döntsön a kiválasztásnál.

Valamennyi nemzeti park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére pályázatot hirdet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium – közölte a Facebookon Gajdos László. A miniszter szerint céljuk, hogy a vezetők kiválasztása egy tiszta eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen.

Szakítunk azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgatók kiválasztása ajánlás útján vagy ismeretségi alapon történt. Éppen ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosítunk annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerülhessen – írta a tárcavezető.

Gajdos László szerint a nemzeti parkok a hazai természeti értékek legfőbb őrzői, kezelői, és óriási szerepük van abban, hogy ezt a jövőnk szempontjából felbecsülhetetlen értéket milyen állapotban öröklik majd unokáink.