nemzeti parkok;igazgatói pályázat;Gajdos László;élő környezetért felelős minisztérium;

Pályázaton keresi a nemzeti parkok igazgatóit a környezetvédelmi tárca

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy ajánlás vagy ismeretség döntsön a kiválasztásnál.

Valamennyi nemzeti park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére pályázatot hirdet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium – közölte a Facebookon Gajdos László. A miniszter szerint céljuk, hogy a vezetők kiválasztása egy tiszta eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen.

Szakítunk azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgatók kiválasztása ajánlás útján vagy ismeretségi alapon történt. Éppen ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosítunk annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerülhessen – írta a tárcavezető.

Gajdos László szerint a nemzeti parkok a hazai természeti értékek legfőbb őrzői, kezelői, és óriási szerepük van abban, hogy ezt a jövőnk szempontjából felbecsülhetetlen értéket milyen állapotban öröklik majd unokáink.

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