Pályázaton keresi a nemzeti parkok igazgatóit a környezetvédelmi tárca

Valamennyi nemzeti park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére pályázatot hirdet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium – közölte a Facebookon Gajdos László. A miniszter szerint céljuk, hogy a vezetők kiválasztása egy tiszta eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen.
Szakítunk azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgatók kiválasztása ajánlás útján vagy ismeretségi alapon történt. Éppen ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosítunk annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerülhessen – írta a tárcavezető.
Gajdos László szerint a nemzeti parkok a hazai természeti értékek legfőbb őrzői, kezelői, és óriási szerepük van abban, hogy ezt a jövőnk szempontjából felbecsülhetetlen értéket milyen állapotban öröklik majd unokáink.Másfél méteres kilátók épültek Kunszentmiklósnál, a nemzeti park szerint nem is akartak magasabbat építeni „Ha erdőszerte tarvágás folyik, akkor végünk van, elpusztul a világ” – Több ezer ember tüntetett a fakivágás ellen Budapesten