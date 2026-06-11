Lannert Judit egyeztetett Rubovszky Ritával, aki találkozót szervezett a miniszternek az egyházi iskolafenntartókkal

oktatás;katolikus egyház;egyeztetés;egyházi iskolák;Lannert Judit;Rubovszky Rita;

2026-06-11 17:47:00 CEST

Egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és SNI tanulók támogatásának fontosságában.

Felkérésemre Rubovszky Rita szervezte meg azt a találkozót, amelyen az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel közösen tekintettük át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit - tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető rögzítette, az esemény az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Mint írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése-oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett.

„A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan lehet a rendszer egészét úgy fejleszteni, hogy az ne széttartson, hanem közös célok mentén erősödjön. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és SNI tanulók támogatásának fontosságában. Szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Különösen értékesek voltak azok a jó gyakorlatok, amelyek a közösségépítésre, a gyermekvédelmi protokollokra és a tanulói részvétel erősítésére épülnek” - áll a tárcavezető beszámolójában.

Lannert Judit tájékoztatott arról is, hogy az eseményen kiemelt témaként megjelent a pedagógusértékelés, a fiatalok bevonása, a szakképzés jövője és a pedagógustovábbképzés megújítása is. Az egyházi oktatási fórum tagjai hangsúlyozták, hogy érdemes lenne a fenntartótípusok szerinti gondolkodás mellett inkább probléma- és értékközpontú térképet készíteni az intézményekről, és a fejlesztéseket, a finanszírozást helyi sajátosságokra építve, széles szakmai együttműködésben tervezni. A tárca ehhez hozzátette, hogy mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie.

A miniszter jelezte azt is, hogy Rubovszky Ritával külön megbeszélésen tisztázták a sajtóban megjelent félreértelmezéseket, közös érdek ugyanis eloszlatni minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású iskolákat vagy a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat bárki meg akarná szüntetni. „A közeljövőben folytatjuk a párbeszédet és közös érdekek mentén fogunk mindezekről egyeztetni, ahogyan minden más oktatási témában is folyamatos párbeszéd zajlik az szakmai és társadalmi csoportokkal” - tette hozzá, majd bejegyzését azzal zárta: „A közös munka célja, hogy a különböző fenntartói tapasztalatok, jógyakorlatok és szakmai javaslatok valóban beépülhessenek a tartalmi fejlesztésbe és a hosszú távú oktatási stratégia alakításába.”

Korábban Rubovszky Rita neve szintén felmerült, mint lehetséges oktatási miniszter, amire Magyar Péter úgy reagált, hogy több jelöltjük is van a posztra, végül a miniszterelnök Lannert Juditot kérte fel. Rubovszky Rita azóta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Oktatási Bizottságának főtanácsadója lett, ebbéli megbízatásában Székely János MKPK-elnök, szombathelyi megyéspüspök korábbi közleménye szerint a feladata az lesz, hogy „segítse és támogassa a MKPK munkáját, valamint az illetékes állami szervekkel való tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében egyházunk nevében szakértői szinten irányítsa, és a döntéseket előkészítse.”