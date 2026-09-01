Lionel Messi visszavonul az argentin válogatottságtól, ezt a pályaívet még Vanczák Vili sem tudta kettétörni

Argentína;Lionel Messi;visszavonulás;

2026-09-01 09:17:00 CEST

A 39 éves Lionel Messi Instagramon közölte, hogy visszavonul az argentin válogatottól, és a világbajnoki döntő után lezárja húszéves válogatott pályafutását.

„Ez egy olyan döntés volt, amit fájt meghozni, a lelkem mélyén most is fáj, de eljött az idő” – közölte a futball legendája . Azt írta, mindent kiadott magából a válogatottban, ezért elérkezettnek látja az időt arra, hogy átadja a helyét a fiatalabb játékosoknak. „Mindig mindent beleadtam, nemcsak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem már azelőtt is. Mindig küzdöttem és mindent megtettem ezért a mezért” – fogalmazott.

Siker siker hátán

Lionel Messi az argentin válogatottal minden fontos trófeát megnyert: a Copa Américát, a világbajnokságot, valamint a Finalissimát is. A 2022-es katari világbajnoki cím után pályafutása egyik legfontosabb célját teljesítette. Most azt írta:

„Kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék.”

A 39 éves futballista ugyanakkor nem fordít hátat a válogatottnak. A jövőben szurkolóként követi majd az argentin csapatot. „Mostantól én is egy leszek közületek, kívülről szurkolok és támogatom majd a csapatot mindig – jóban és rosszban, még inkább a nehéz időkben.”

Lionel Messi húsz éven át szerepelt az argentin válogatottban, noha bemutatkozása nem sikerült jól: 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte a mezét rángató Vanczák Vilmost.

Pályafutása során két meghatározó kudarc érte: a 2014-es világbajnoki döntő elvesztése, valamint a 2015-ös és 2016-os Copa América-döntő kudarca után is felvetődött, hogy végleg lemondja a válogatottságot. Végül azonban argentin mezben érte el pályafutása legnagyobb sikereit. A 2021-es Copa América-győzelem után 2022-ben világbajnok lett, majd a válogatottal a 2024-es Copa Américát is megnyerte.

Köszöni Istennek, hogy argentinnak teremtette

Most azonban lezárja ezt a korszakot.

„Már nincs sok hátra, egyes korszakok pedig lezárulnak, és ez egy olyan fejezet, amelynek vége különösen fáj.

Szeretem, szerettem és mindig is szeretni fogom, hogy a válogatottban lehettem.” A búcsúja végén a családjának, edzőinek, csapattársainak és a szurkolóknak mondott köszönetet. „Azzal a nyugalommal és büszkeséggel távozom, hogy a társaimmal együtt olyan pillanatokat ajándékoztunk nektek, amelyekről álmodtunk.” Majd így zárta üzenetét: „Köszönöm Istennek, hogy argentinnak teremtett.”