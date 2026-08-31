Angol sikerrel zárult a Hungarian Darts Trophy

darts;MVM Dome;

2026-08-31 10:53:00 CEST

Ismét új győztes avattak vasárnap késő este a Hungarian Darts Trophy-n: az esemény hatodik kiadását a 37 éves angol Ross Smith nyerte a közönség masszív támogatását élvező, karrierje során először Budapestre látogató Gary Anderson ellen, akit 8-2-re mosott le a színpadról.

Péntek délután még úgy lőtték ki a szervezők a speciális ágyúból a szurkolóknak szánt pólót a küzdőtéren, hogy olyan asztal felé szállt meglepetés ajándék, ahol nem is igazán voltak rajongók. Aztán délutánról estére, estéről délutánra lett egyre tömöttebb a nézőtér – ezúttal köszönhetően például a két magyar továbbjutónak, Kádár Lászlónak és Major Nándornak is – míg vasárnap délután az esti programra alig 40 szabad hely volt már csak elérhető az online jegyvásárlási felületen.

Az utolsó etapra nemcsak a nézők száma, de a jelmezek változatossága is tetőzött, s vasárnap a kora esti kávészünetről az MVM Dome-ba visszatérve már a villamosmegállóban azt láttuk, a járókelők megálltak két „temus” sörösüveggel fotózkodni (a jelmezek származási helye: Kína). A sörösüvegektől aztán megtudtuk: Nathan Aspinallnak szurkolnak, aki a sportág egyik legszórakoztatóbb és legemberibb, legempatikusabb figurája.

„The Asp” rendszeresen beszél saját, dartisisszel vívott küzdelméről, és kiáll a hasonló helyzetben lévő versenytársai mellett, tavaly pedig Sárai Leventét biztatta a liftben a mérkőzésük után, amelyet a magyar játékos simán, 6-0-ra elveszített. Az újságírókkal szombat esti győzelme után azon viccelődött, idén komolyan veszi a versenyt, és igyekszik elkerülni, hogy belecsússzon a pesti éjszakába, mert a magyar fővárosban bizony szeret lazítani, ezúttal azonban tényleg a trófeára hajt.

Vasárnap délután, Michael van Gerwen elleni győzelmét követően azt is elárulta,

a „nem bulizás” azt jelentette, néhány sör után, hajnali fél négykor már a szobájában volt, amit úgy értékelt, ez nála „egészen korai”, és teljesen frissnek, kipihentnek érzi magát.

Azt is megjegyezte, minden szuper a tornán, de a közönség mintha nem inna elég sört, ha hangosabbak lennének, jobb lenne a hangulat, a színpadi játék. Nem csak Aspinall mutatta meg egyébként emberi arcát: Ross Smith-t kisfia kísérte el az interjúra Jonny Clayton elleni találkozóját követően. Arra a kérdésre, minek köszönhető idei menetelése a Hungarian Darts Trophyn, mi a siker kulcsa, rámutatott gyermekére. „Az, hogy Archie itt van velem. Ott állt mellettem a gyakorlásnál is a színfalak mögött, ez így hihetetlen motiváció” – mondta a 2022-es Európa-bajnok. Tízéves fia hatalmas mosollyal, vagány biccentéssel és integetéssel nyugtázta a rá irányuló reflektorfényt, kétségkívül élvezi, hogy édesapjával lehet.

Este aztán Smith meglehetősen simán jutott fináléba, előbb a 2023-as budapesti bajnok Dave Chisnallt győzte le 6-2-re, majd a legjobb négy tavalyi döntős Danny Noppertet búcsúztatta 7-3 (aki egyébként ADHD-ja ellenére képes ilyen magas szinten dartsozni), miközben a közönség már bőszen vonatozott a küzdőtéren. Aspinall parádés mérkőzésen előbb még felülmúlta Chris Dobey-t, aki az egyik legjobb barátja a dartsközösségben - Dobey ennek kapcsán úgy fogalmazott, időbe telt, míg megszokták, hogy egymás ellen kell játszaniuk, és túlléptek a túlzott udvariasságon.

Amilyen rossz lehetett a nyolc között Gian van Veennek Gary Anderson –

egy szurkolói tábla szerint Daddy Anderson – ellen, pont ugyanolyan nehéz volt Nathan Aspinallnak egy körrel később. A közönség egyértelműen a „Flying Scotsman” becenévre hallgató kétszeres világbajnok mellett volt, olyannyira, hogy rendszeresen kifütyülték az elődöntőben a szokásos, közkedvelt bevonulózenéje helyett Eminem ritmusára színpadra lépő riválisát, amint azt helyzetbe került ellene. Ennek ellenére 6-4-nél nem igen fogadtunk volna arra, a karrierje csúcsán már azért túllévő, már-már veteránnak számító Anderson megfordítja a mérkőzést, mégis rendkívül kiélezett csata lett belőle, s a skót úgy nyert 7-6-ra, hogy riválisa öt mérkőzésnyilat szalasztott el. Persze ehhez a közönség meglehetősen sportszerűtlen hozzáállása is kellett, gyanítjuk, nem ilyen hangorkánra célzott korábbi nyilatkozatában az angol, aki egyébként folyton dicséri Magyarországot, méltatja a szervezést és a hazai játékosokat.

Azt, hogy Anderson már nem a világraszóló eredményeket hajtja, jól mutatja, azért érkezett Budapestre, mert itt eddig még nem játszott, s most igyekszik ennek megfelelően tervezni versenynaptárát – saját bevallása szerint egy újabb pipa a bakancslistáján, hogy olyan helyszínen tudott mérkőzéseket nyerni, ahol még nem járt. Budapest után felkészül: Prága.

Az viszont klasszisát mutatja, hogy az 55 éves dartsos továbbra is olyan formában van, amellyel 10. a világranglistán, s ezúttal a döntőig menetelt. Sokat kivehetett azonban belőle mentálisan a végletekig kiélezett elődöntő, amely – megkockáztatjuk – a torna legjobb mérkőzése volt, Ross Smith ugyanis a fináléban tükörsima, 8-2-as győzelmet aratott a sportági legenda ellen. S fia már szaladt is hozzá a színpadra: a biztonsági őrök úgy emelték át a korláton, hogy édesapja nyakába ugorhasson. Archie ezután végtelenül büszkén állt Gary Anderson mellett a győztesnek járó trófeát magához ölelve, amíg Smith a műsorvezetőnek nyilatkozott – s ezután természetesen ismét vele tartott a sajtótájékoztatóra is.

„Nehéz rendesen nézni más mérkőzését, hiszen ilyenkor már a következő mérkőzésedre gyakorolsz, de ott a TV, és persze fél szemmel figyeled, mi történik – láttam, hogy Gary szoros mérkőzést játszott Nathennel. Igazából nem számít, kivel döntőzöl, ők is mindketten kiváló játékosok. Gary ellen játszani, és főleg győzni – hatalmas eredménynek érzem. Nehéz felmenni ellene a színpadra, hiszen kétszeres világbajnok, igazi legenda, emlékszem, már gyerekként néztem, ahogy játszik. Játszottunk már sokszor, de többnyire nem színpadi eseményeken – amikor legutóbb ekkora közönség előtt mérkőztünk meg döntőben, ő kerekedett felül. Most fel kellett nyomnom a fejemben a kapcsoló gombot, hogy felkészülten álljak ki ellene, nem akartam még egy finálét elbukni vele szemben. Fantasztikus, hogy sikerült!” – osztotta meg érzéseit a mérkőzés után Ross Smith, akit egyértelműen felvillanyozott, hogy mindezt fiával együtt élhette át.

„Egyértelműen ő a szerencsetalizmánom!

Két hétig nem voltam otthon a World Series miatt, ami remek lehetőség ugyan, de azt is jelenti, hogy az elmúlt időszakban nem sokat láttam őt. Úgyhogy mondtam neki, még pont nincs most iskola, jöjjünk együtt Budapestre – gondoltam, jó móka lesz. A bemelegítésnél is mindig mutatta, melyik duplákra dobjak, remekül jött ki, hihetetlen hétvége volt” – tette hozzá.

Ross Smith személyében tehát egy újabb végtelenül szimpatikus játékost ismerhetett meg jobban, és ünnepelhetett a közönség az MVM Dome színpadán – az esemény történetének hatodik kiadásának végén így ismét új győztest avattak. Hogy Gerwyn Price (2021), Joe Cullen (2022), Dave Chisnall (2023), Michael van Gerwen (2025), Niko Springer (2026) és Ross Smith győzelme után lesz-e közülük olyan, aki duplázik majd, egy év múlva kiderül – mi arra tippelünk, jövőre felkerül a listára egy hetedik név is.