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Elítélték a férfit, aki részt vett Tupac Shakur meggyilkolásában

Dicsekvése okozta vesztét, ugyanis nyilvánosan elismerte, abban az autóban volt, amelyből a gyilkos lövéseket leadták. 

Bűnösnek mondta ki az esküdtszék Tupac Shakur rapénekes 30 évvel ezelőtti meggyilkolásában Duane „Keffe D” Davist hétfőn - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI). 

A nevadai bíróságon zajló büntetőeljárásban hétfőn megtartották a vád és a védelem képviselői záróbeszédüket, majd az esküdtek nem sokkal később egységesen kimondták a bűnösséget.

A jól ismert előadót szállító autóra 1996. szeptember 7-én Las Vegas belvárosának központi sétányán nyitottak tüzet egy másik járműből. A 25 éves Tupac Shakur néhány nappal később belehalt sérüléseibe, a vele együtt a járműben tartózkodó Marion Knight kisebb sebesüléseket szenvedett. A bírósági tárgyalás 9 héten keresztül tartott.

A támadás túlélője és szemtanúja Marion „Suge” Knight, aki 2018 óta börtönben van, az eljárás során nem kívánt tanúskodni. A gyilkosság miatt vád alá helyezett Duane Davis mindvégig tagadta érintettségét. Az ügyészség nem a gyilkosság tényleges elkövetésével vádolta meg, hanem azzal, hogy a bűncselekményt kitervelte és ő adta azóta meghalt unokaöccsének, Orlando Andersonnak a fegyvert, aki elsütötte azt.

A támadás idején az érintett járműben, egy fehér Cadillacben összesen négyen ültek. A gyilkos fegyver soha nem került elő.

A bűnügyben előre kitervelt szándékos emberölés volt a vád, az ügyészség azt követően nyitotta újra az eljárást, hogy a most 63 éves Duane Davis több interjúban, és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le.

Duane „Keffe D” Davis a 90-es években egy kaliforniai utcai banda, a Southside Crips vezetője volt.

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