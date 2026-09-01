Nem Ruff Bálint kapja meg az összes titkosszolgálatot

nemzetbiztonság;titkosszolgálatok;Miniszterelnökség;Ruff Bálint;

2026-09-01 11:15:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal került, az összkormányzati koordináció továbbra is a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladata.

Nem került a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer – közölte lapunkkal a kormányzati kommunikáció a Magyar Közlönyben megjelent kormányzati statútummódosítással kapcsolatban.

A változtatás értelmében Ruff Bálinthoz a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítása került. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat továbbra is több tárca között oszlik meg: az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az Információs Hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a honvédelmi miniszterhez tartozik. A kormányzati tájékoztatás szerint a nemzetbiztonsági és védelmi feladatok összkormányzati koordinációját továbbra is a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója végzi. A statútum rögzíti, hogy hozzá tartozik a kormány felelősségi körébe eső védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolása, valamint a NATO Reziliencia Bizottság szerveivel fenntartott kapcsolatok koordinálása.

A módosítás a Védelmi Kabinet szerepét is megerősíti. A testület ügydöntő jogköre egyebek mellett a honvédelemre, a közbiztonságra, a terrorizmus elleni fellépésre, a kiberbiztonságra, a polgári hírszerzés és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítására, valamint a védelmi, illetve biztonsági tevékenységek összehangolására terjed ki.

Más miniszteri hatáskörök is változnak. A tudományos és technológiai miniszter több, az e-közigazgatáshoz és informatikához kapcsolódó feladatot kap, köztük a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladatát. Az egészségügyi tárcánál pontosítják az intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítását, az oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai pedig a kora gyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel bővülnek.

A statútum négy, saját területén ügydöntő jogkörrel működő testületet nevesít: a Stratégiai Kabinetet, a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet, a Fejlesztési Kabinetet és a Védelmi Kabinetet. A módosítások döntő többsége szeptember 1-jén lép hatályba.