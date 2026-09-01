Hadházy Ákos szerint az OLAF vizsgálja az e-ingatlan rendszer 16 milliárdos projektjét

OLAF;Hadházy Ákos;ingatlan-nyilvántartás;

2026-09-01 10:50:00 CEST

Kijelentette, a Fidesz-kormány működőként jelentett készre egy valójában nem megfelelően működő rendszert, amelyben az unió is vizsgálódik.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított az e-ingatlan rendszer ügyében - írta keddi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a projektre 16 milliárd forintot „loptak el”, miközben a teljesen elektronikus földhivatali rendszer hivatalosan működik, ténylegesen azonban szerinte lényegében csak a tulajdonilap-másolatok elektronikus lekérésére alkalmas.

Hadházy Ákos a Transparency International segítségével perelte ki a projekthez kapcsolódó dokumentumokat. Közlése szerint április 7-én nyertek a Kúrián, az iratokat azonban csak a választások után kapták meg a Lázár János alá tartozó Lechner Tudásközponttól. Úgy véli, a dokumentumok azt támasztják alá, hogy az Orbán-kormány késznek nyilvánította a még mindig nem működő rendszert az Európai Unió előtt. A megszerzett iratokból az is kiderül, hogy a már 2022-ben érzékelték, problémák vannak a 2017-ben indult projekttel. Ennek a jele volt, hogy külön kormányhatározatban Lázár Jánost bízták meg azzal, hogy igazolja a rendszer működő elemeinek meglétét, illetve tegyen valamit a teljes megvalósításért.

Hadházy Ákos egy dokumentumot külön is kiemelt. Abban egy programigazgató egy képernyőfotót csatolt egy részelem működésének bizonyítékaként a szükséges hivatalos NISZ-igazolások helyett, és jelezte, hogy ezeket később pótolja. Akod-Fekó Adrienn Katalin helyett végül a helyettese írta alá az iratot. Az ügyben Hadházy Ákos az OLAF-nál és az Integritás Hatóságnál is bejelentést tett. Megjegyezte, hogy az Integritás Hatóság nem foglalkozott az esettel, az OLAF viszont megindította a vizsgálatot. Közölte, nincs kétsége afelől, hogy az uniós hivatal rengeteg törvénytelenséget fog feltárni.

A poszt végén a tulajdoni lapok lekérésének jelenlegi, laponként 4500 forintos díjának eltörlését is fontos lépésnek nevezte. A díj megnehezíti például az eltitkolt vagyonok után kutató újságírók munkáját.