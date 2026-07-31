Az Orbán-kormány elintézte ezt is, a tökutolsók közé kerültek a magyar titkosszolgálatok az európai rangsorban

Orbán-kormány;Európa;titkosszolgálatok;rangsor;

2026-07-31 21:43:00 CEST

Hasonlóan lesújtó értékelést csak a szlovákok és a bolgárok kaptak.

A francia L'Express magazin készített egy új rangsort az európai titkosszolgálatokról, s ezen Magyarország nem teljesített valami fényesen - hívta fel a figyelmet Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója.

A beszámoló szerint a francia lap három hónapon át elemezte az európai titkosszolgálatok képességeit, és mintegy száz, a területen dolgozó szakemberrel készített interjút. A rangsort 25 ország 60 titkosszolgálati szakembere állította össze, köztük titkosszolgálatok 17 jelenlegi vagy korábbi vezetője, valamint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA és az izraeli Moszad képviselői. A résztvevőknek az európai szolgálatokkal folytatott együttműködés során szerzett személyes tapasztalataik alapján kellett összeállítaniuk saját ötös rangsorukat.

Az első helyen a brit MI6 végzett hatalmas fölénnyel, 251 pontot szerezve. A második helyre 169 ponttal a francia külföldi hírszerzés, a DGSE került, a harmadik helyen pedig 97 ponttal a holland szolgálatok, az AIVD, valamint a katonai hírszerzés, a MIVD végzett. Őket a résztvevők mintegy 70 százaléka sorolta az első 5 közé, az alapján, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaikhoz képest milyen teljesítményt nyújtanak.

A negyedik helyre került Ukrajna két titkosszolgálata, a polgári SZBU és a katonai HUR 77 ponttal, amely újszerű megoldásaival, találékonyságukkal és magas műveleti kockázatvállalási hajlandóságával vívta ki a szakértők elismerését. A német szövetségi hírszerző szolgálat, a BND 62 ponttal az ötödik helyen végzett.

Magyarország szégyenszemre a lista végén kullog: Panyi Szabolcs hangsúlyozza, hogy a L’Express felmérése még az előző, az Orbán-kormány alatti magyar titkosszolgálatok teljesítményére vonatkozik. Mindenesetre hazánkról a lap eképpen ír: „A rangsor másik végén Magyarországot az európai hírszerzési együttműködés egyik gyenge láncszemének tartják, elsősorban amiatt, ahogyan a vélekedések szerint Orbán Viktor miniszterelnök az állami titkosszolgálati apparátust használta.” Bulgáriával kapcsolatban szintén aggályok merültek fel a politikai elit orosz befolyás általi „átjárhatósága” miatt.

Mindemellett a résztvevők csaknem egyhangú véleménye szerint Európa leggyengébben teljesítő hírszerző szolgálata a szlovák, amelynek rossz hírnevét a nepotizmussal, a szakmai alkalmatlansággal és a szoros orosz kapcsolatokkal összefüggő vádak alapozták meg, amelyek az európai hírszerzési rangsor legaljára taszították. Panyi Szabolcs felidézi, a szlovák titkosszolgálat (SIS) élére Robert Fico eredetileg a korábban több büntetőeljárás alatt álló Tibor Gašpart, a Kuciak-gyilkosságba belebukott egykori rendőrfőkapitányt, Smer-es képviselőt akarta kinevezni, végül az ő fia, Pavol Gašpar kapta meg a posztot.

Ami még Magyarországot illeti, a Tisza-kormány megvált az összes titkosszolgálat korábbi főigazgatójától, egyben ígéretet tett arra, hogy az Orbán-korszak alatti politikai megfigyeléseket, orosz befolyást és egyéb visszásságokat fel fogják tárni - vagyis talán akad remény arra, hogy az iménti lesújtó értékelés a jövőben változhat.