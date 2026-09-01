NKA-pénzből rendezett nőnapi eseményen kampányolt a fideszes főispán

Fidesz;kampány;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-09-01 12:45:00 CEST

Az egyik Békés vármegyei szervezet csaknem hárommillió forintot kapott közösségépítő programokra, a márciusi rendezvényen pedig az akkori fideszes képviselőjelölt mondott köszöntőt és osztott virágot.

A Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) kapott támogatásból szervezett nőnapi ünnepségen mondott köszöntőt és osztott virágot Takács Árpád a hivatalos kampányidőszakban - írja a 24.hu a Magyar Narancs cikke alapján.

Takács Árpád akkor a Békés Vármegyei Kormányhivatal főispánja és a Fidesz Békés megye 1. számú, Békéscsaba központú választókerületének képviselőjelöltje volt.

A március 9-i rendezvényt a Családi Egyesület Kétegyháza szervezte a helyi Román Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében. A meghívón az önkormányzat és az egyesület mellett az NKA logója is szerepelt. A Magyar Narancs szerint a tornacsarnok bérlését, a vendéglátást és az ajándékokat közpénzből fizették. Az eseményről készült kampányvideó végén Takács Árpádot „biztos választásként” ajánlották a választóknak.

Az egyesület az előző év végén csaknem hárommillió forintot nyert az NKA-tól „közösségépítő programok megvalósítására”, 2022 óta pedig összesen több mint 6,5 millió forint támogatást kapott. Az NKA döntési listáján a mostani támogatás pontos összege 2 millió 905 ezer forint; ezt a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma ítélte meg, a döntést pedig csak a választások után, április 24-én hozták nyilvánosságra.

A szervezet elnöke Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza független polgármestere, akit 2019-ben még a Fidesz–KDNP támogatásával választottak meg. Férje, Rákóczi Ferenc a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, és Takács Árpád főispánsága alatt is ezt a tisztséget töltötte be. A Magyar Narancs szerint Rákócziné Tripon Emese három nappal a választás előtt Facebook-bejegyzésben ajánlotta a helyiek figyelmébe Takács Árpádot; a posztot később törölték. Takács Árpád egyéniben kikapott a Tisza jelöltjétől, a Fidesz listájáról azonban bekerült az Országgyűlésbe.

A kétegyházi támogatást ugyanaz a kollégium ítélte meg, amelynek választások előtti pénzosztása az NKA körül kirobbant botrány középpontjában áll. A testület a választási időszakban mintegy 17 milliárd forintot osztott ki. Júniusban hat, a pályázatok elbírálásában részt vevő tisztviselőt hallgattak ki gyanúsítottként különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt, Bús Balázs és a testület több tagjának letartóztatását pedig elrendelte a bíróság.