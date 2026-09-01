Két elnökjelölt verseng, tisztújítást tartanak a Magyar Atlétikai Szövetségben

atlétika;Kovács Zoltán;Gyulai Miklós;Márton Anita;

2026-09-01 11:51:00 CEST

Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti-Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. Tizenkét év után választanak új vezetőt a szervezet élére.

A Magyar Atlétikai Szövetséget (MASZ) 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember elsejével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését sem a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Július közepén Gyulai jelezte, hogy lemond és elvárja, hogy Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs elnökségi tagokhoz hasonlóan az elnökség másik három tagja is távozzon posztjáról, annak érdekében, hogy teljes tisztújítást lehessen tartani. Németh Zsolt és Zsivoczky-Farkas Györgyi alelnök, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tag viszont nem mondott le, a július 21-én rendezett rendkívüli közgyűlésen pedig a tagok megerősítették őket pozíciójukban.

Gyulai Miklós a napi ügyek intézésére Deutsch Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki később jelezte, hogy a rendkívüli tisztújító közgyűlést követően távozik a MASZ-tól.

Ilyen előzmények után előbb Kovács Zoltán jelentette be, hogy indul az elnöki pozícióért – egyben lemondott a MATE-GEAC szakosztályvezetőjeként –, majd az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világ- és Európa-bajnok korábbi súlylökő, Tajti-Márton Anita, a Szegedi Vasutas Sportegyesület társadalmi elnöke is bejelentkezett a tisztségre.

Kovács Zoltán elmondása szerint a magyar atlétika berkein belül sportolókkal, edzőkkel, klubvezetőkkel való egyeztetés után döntötte el, hogy indulni kíván a MASZ elnöki tisztségéért.

Terveiről azt mondta, hogy „stabil, kiszámítható, szakmai alapokon működő és egységes magyar atlétikát” képvisel, és nem lesz érdekelt a viták folytatásában.

Amennyiben megkapja a tagszervezetek bizalmát, átlátható és szakmai alapokon működő szövetséget működtet majd, amely „partnerként tekint a tagszervezetekre, azok méretétől és eredményeitől függetlenül”.

Tajti-Márton Anita azt emelte ki, hogy „a magyar atlétika előtt álló kihívások új szemléletet, hiteles vezetést és széles körű szakmai összefogást kívánnak”.

Úgy látja, a magyar atlétikának nincs több vesznivaló ideje és olyan szövetséget kell építeni, amely nem a belső feszültségekről, hanem a sportolók sikereiről és a biztos háttérről szól.

A rendkívüli közgyűlés 10 órakor kezdődik a Magyar Sport Házában.