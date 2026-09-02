A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) tisztújító közgyűlésén Tajti-Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökének.
Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti-Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. Tizenkét év után választanak új vezetőt a szervezet élére.
Idei legjobbja 18,40 méter volt és az egyértelmű volt, hogy ennél jobb eredmény kell a selejtezőben a szombat esti fináléba kerüléshez.
A címvédő Márton Anita bronzérmet nyert női súlylökésben a glasgow-i fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon vasárnap.
A 29 éves versenyző a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg azzal, hogy 19,62 méteres országos csúccsal megnyerte a női súlylökést a birminghami fedettpályás vb-n.
Hosszú Katinka úszóklubja, bérleti szerződés nélkül, ingyen kapta meg az edzésekre a vizes világbajnokságra 49 milliárd forintért épült Duna Arénát.
A londoni atlétikai vb-n a magyar küldöttségből többen kiemelkedő eredményt értek el, két békéscsabai versenyző pedig érmet is szerzett. Régen volt már példa ekkora sikerre.
Márton Anita a londoni atlétika világbajnokságon a rossz idő ellenére is jó teljesítményre volt képes, mely a súlylökés döntőjében az ezüstérem elnyerését jelentette.
Márton Anita az utolsó sorozatban elért 19,49 méteres eredménnyel a második helyen végzett súlylökésben a londoni atlétikai világbajnokságon.
Két verseny között munkával tölti a mindennapokat Márton Anita. Az olimpiai bronzérmes atléta már Tokióra (is) fókuszál.
Márton Anita 19,05 méteres eredménnyel győzött súlylökésben a Bariban rendezetett nemzetközi versenyen.
A világ idei legjobb eredményét elérve megvédte címét a Belgrádban péntektől vasárnapig zajló atlétikai Európa-bajnokságon Márton Anita. A tavalyi olimpiai játékokon bronzérmes 28 éves magyar sportoló a hatodik, utolsó sorozatban érte el az őt végső sikerhez segítő 19,28 méteres eredményt, ám esélyeshez méltó módon már azt megelőzően is fölényesen vezetett. Később ötpróbában Zsivoczky-Farkas Györgyi bronzérmet szerzett.
Márton Anita megvédte címét női súlylökésben a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság pénteki napján.
A magyar az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapat lesz a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon, melyen a 15 versenyző közül az esélyek alapján öt végezhet a legjobb nyolcban. A kontinensviadalon péntektől vasárnapi zajlanak majd a versenyek.
Márton Anita idei legjobb eredményével, 18,97 méterrel győzött súlylökésben a birminghami fedett pályás atlétikai versenyen.
Két fő célt fogalmazott meg Márton Anita a 2017-es évre: az olimpiai bronzérmes súlylökő szeretné megvédeni címét a belgrádi fedett pályás Európa-bajnokságon, az augusztusi, londoni szabadtéri világbajnokságon pedig érmet akar szerezni.
A súlylökő Márton Anita bekerült az Év európai női atlétája címre jelölt tíz versenyző közé, így október 5-ig rá is lehet szavazni.
Sikerült véghez vinnie a nagy bravúrt atlétikában a súlylökő Márton Anitának: dobogóra állhatott méghozzá egészen parádés eredménnyel: a júliusban, a Gyulai Memorialon felállított 19,49 méteres egyéni – egyben országos - csúcsát majdnem 40 centiméterrel javította meg, s 19,87 méterrel zárt a szám fináléjában.
Hosszú Katinka mindent kiadott magából, saját bevallása szerint pedig egyetlen benyúláson kívül minden összejött számára az olimpián, ahol három aranyérme mellett a pénteki versenynapon utolsó számában, 200 méter háton egy ezüstéremmel gazdagodott, ezzel pedig az úszók között megdöntötte Egerszegi Krisztina egy olimpián elért magyar eredményességi rekordját. Cseh László sem szomorkodik a 100 méteres pillangóúszáson elért második hely miatt, aki a csalódást keltő 200 méteres szereplése után sem gondolt megfutamodásra, és örült, hogy hárman osztoznak a dobogó ezüstös fokán. Kapás Boglárka 800 méteres gyorsúszásban és Márton Anita súlylökésben szintén éremmel gazdagította Magyarországot, mindketten bronzérmesek lettek a számukban.
Márton Anita bronzérmet nyert a súlylökés pénteki döntőjében a riói olimpia atlétikai versenyén.