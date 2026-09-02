Magyar éremeső Rióban - Hosszú Katinka már hányt, annyira elfáradt

Hosszú Katinka mindent kiadott magából, saját bevallása szerint pedig egyetlen benyúláson kívül minden összejött számára az olimpián, ahol három aranyérme mellett a pénteki versenynapon utolsó számában, 200 méter háton egy ezüstéremmel gazdagodott, ezzel pedig az úszók között megdöntötte Egerszegi Krisztina egy olimpián elért magyar eredményességi rekordját. Cseh László sem szomorkodik a 100 méteres pillangóúszáson elért második hely miatt, aki a csalódást keltő 200 méteres szereplése után sem gondolt megfutamodásra, és örült, hogy hárman osztoznak a dobogó ezüstös fokán. Kapás Boglárka 800 méteres gyorsúszásban és Márton Anita súlylökésben szintén éremmel gazdagította Magyarországot, mindketten bronzérmesek lettek a számukban.