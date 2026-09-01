Kapcsolati erőszak: hosszabb bírósági távoltartást és szélesebb rendőri jogosítványokat javasol a Belügyminisztérium

Belügyminisztérium;közlekedésbiztonság;kapcsolati erőszak;Pósfai Gábor;

2026-09-01 12:32:00 CEST

A tárca a kapcsolati erőszak visszaszorítását és a közlekedésbiztonság javítását célzó változtatásokról egyeztetést kezdeményez a szabályozásért felelős minisztériumokkal.

Meg kell erősíteni és ki kell terjeszteni a távoltartás rendszerét, a rendőröknek pedig nagyobb intézkedési jogosultságokra van szükségük - erről beszélt keddi Facebook-videójában a belügyminiszter.

Pósfai Gábor azt mondta, tárcája kidolgozta a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedésbiztonság fokozására vonatkozó javaslatait, amelyekről egyeztetést kezdeményeznek a szabályozásért felelős tárcákkal. Közölte, az elmúlt időszak több konkrét eseménye is azt mutatta, hogy változtatásokra van szükség a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények szabályozásában.

A jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést, és megfelelő visszatartó erőt kell jelenteniük azok számára, akik mások életét vagy testi épségét veszélyeztetik.

A minisztérium indokoltnak tartja, hogy a jelenlegi rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartást hosszabb időre is el lehessen rendelni. A javaslatok között szerepel az is, hogy az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartások esetén biztosítsák korai hatósági beavatkozást. Pósfai Gábor kitért arra is, jogos társadalmi elvárásnak tartják a rendőrség intézkedési jogosultságainak bővítését, valamint azt, hogy a jelenlegi keretek között szigorúbb büntetéseket lehessen kiszabni.

A közlekedésbiztonság területén a kormanyzati portálon zajló társadalmi párbeszéd több olyan témát is érint, amelyet a Belügyminisztérium közlekedésrendészeti szempontból fontosnak tart. A kérdőíven szeptember elejéig lehet véleményt mondani a lehetséges változtatásokról.

A kérdőív lezárása után a közlekedési és a belügyi tárca közösen egyeztet a végleges megoldásokról. A belügyminiszter szerint a jogsértések számának csökkentése mellett az is cél, hogy Magyarországon mindenki biztonságosabb körülmények között élhessen.