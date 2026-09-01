Rosszindulatú daganatos betegségben hullott el a Mészáros Lőrinchez köthető vadásztársaság negyedik hatvanpusztai zebrája

zebra;vadásztársaság;Hatvanpuszta;

2026-09-01 12:13:00 CEST

Az állatot engedély nélkül tartották, az elhullását késve jelentették be, a tetemét pedig nem engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adták át. A szabálytalanságok miatt összesen 1,705 millió forint bírságot szabtak ki.

Daganatos megbetegedés miatt hullott el a társaság negyedik zebrája - írja a Telex.

A kilencéves hím állat valószínűleg 2025 februárjában pusztult el, tartására azonban nem kértek előzetesen engedélyt, és az elhullását sem jelentették be időben.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal az állatról csak a Vál-völgye Vadásztársaság által 2026. június 24-én megküldött állatorvosi nyilatkozatból értesült. A dokumentumban megjegyzésként szerepelt, hogy a zebra 2025 februárjában elhullott. A kormányhivatal közlése szerint közepesen veszélyes állat tartásához előzetesen természetvédelmi hatósági engedélyt kell kérni, ezt azonban a vadásztársaság ennél az egyednél nem tette meg.

Az állat maradványait - a másik három zebráéhoz hasonlóan - egy, az afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörbe temették. Emiatt a kormányhivatal ennyi idő elteltével kénytelen a vadásztársaság közlésére hagyatkozni az elhullás okát illetően. A tetemet engedéllyel rendelkező állatimelléktermék-ártalmatlanítónak kellett volna átadni. Az ügyben élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás indult, amelyben 105 ezer forintos bírságot szabtak ki. A vadásztársaságnak ezenfelül 1,6 millió forint természetvédelmi bírságot kell fizetnie az engedély nélküli tartás és a késedelmes bejelentés miatt.

A rendőrség korábban ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter július közepén jelentette be, hogy a minisztérium is vizsgálni kezdte a hatvanpusztai zebrák ügyét. Akkor arra jutottak, hogy 2024 és 2026 között tizenhét zebra fordult meg a területen, ötről azonban semmilyen információjuk nem volt.

A negyedik elhullott zebra 2016 májusában született. Azt nem tudni, mikor kerülhetett a vadásztársaság tulajdonába, lóútlevelét ugyanis csak 2025. január 23-án állították ki.