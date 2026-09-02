Egészséges étrenddel a demencia ellen

demencia;Semmelweis Egyetem;mediterrán étrend;

2026-09-02 09:35:00 CEST

Bár nem létezik olyan csodaszer vagy étel, amely garantáltan megóvna a demenciától, a Semmelweis Egyetem új kutatása szerint hosszú távú étkezési szokásaink szerepet játszhatnak az agy egészséges öregedésében. A növényekben gazdag étrend előnyei különösen fontosak, miközben az ultrafeldolgozott élelmiszerek visszaszorítása több szempontból is indokolt lehet.

A demenciára hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint az idősödés egyik kiszámíthatatlan következményére, amely ellen keveset tehetünk. A kép azonban ennél összetettebb. A genetikai adottságok és az életkor mellett számos életmódbeli és egészségi tényező is kapcsolatban áll a szellemi képességek időskori hanyatlásával. Ezek között egyre nagyobb figyelmet kap az, hogy mi kerül a tányérunkra.

A Semmelweis Egyetem kutatói több száz korábbi laboratóriumi, népességszintű és klinikai vizsgálat eredményeit elemezték. Az összkép alapján bizonyos növényi eredetű bioaktív vegyületek, elsősorban a polifenolok, kedvezően kapcsolódhatnak az agy öregedése során zajló folyamatokhoz. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: jelenlegi tudásuk alapján egyetlen élelmiszerről sem állíthatjuk, hogy önmagában képes lenne kivédeni a demenciát.

A polifenolok sok hétköznapi élelmiszerben megtalálhatók – nyilatkozta a Népszavának Temesvári Noémi, dietetikus, mentálhigiénés szakember.

„Jó forrásnak számítanak például a bogyós gyümölcsök, a tea, a kakaó, a kávé és az extra szűz olívaolaj.

Ezek mellett érdemes rendszeresen zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes értékű gabonákat és olajos magvakat is fogyasztani. A lényeg tehát nem egy egzotikus „agyvédő” élelmiszer beszerzése, hanem az étrend egészének átalakítása.”

A háttérben több lehetséges mechanizmus áll. A szakértő elmondta, hogy a növényi táplálékok bizonyos összetevői kapcsolatba hozhatók a gyulladásos és oxidatív folyamatok mérséklésével, amelyek az idegsejtek öregedésében is szerepet játszanak. Hozzátette, érdekes szereplő a bélrendszerünk is, egyes növényi vegyületeket a bélbaktériumok alakítanak át olyan anyagokká, amelyek hatással lehetnek a szervezet különböző folyamataira. „Ez egyben magyarázatot adhat arra is, miért nem reagál minden ember szervezete pontosan ugyanúgy ugyanarra az étrendre.”

A Semmelweis kutatása alapján a mostani eredmények jól illeszkednek ahhoz, amit a mediterrán jellegű étkezésről eddig tudunk.

Ennek alapját a sok zöldség és gyümölcs, a hüvelyesek, teljes értékű gabonák, halak, diófélék és az olívaolaj jelentik. A MIND étrendet pedig kifejezetten az agy egészségének támogatására dolgozták ki: nagy hangsúlyt helyez többek között a leveles zöldségekre és bogyós gyümölcsökre, miközben mérsékli a vörös húsok, vaj, édességek, valamint sült és gyorsételek fogyasztását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy holnaptól áfonyával kell telepakolnunk a hűtőszekrényt – véli Temesvári Noémi.

A tudományos bizonyítékok jóval óvatosabb következtetést indokolnak. A WHO iránymutatása szerint az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás ajánlható a kognitív hanyatlás kockázatának mérséklésére, ugyanakkor önmagában vitaminok, omega-3 vagy multivitaminok szedését – igazolt hiányállapot nélkül – nem javasolja kifejezetten a demencia megelőzésére.

A dietetikus felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes visszafogni azokat az élelmiszereket, amelyekből a modern étrendben gyakran túl sok kerül a tányérra. Ilyenek lehetnek az ultrafeldolgozott termékek, a nagy mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmazó ételek, a fast food kategóriájába hagyományosan sorolandók és egyes előre feldolgozott húskészítmények. „Korábbi vizsgálatok kapcsolatot találtak az ultrafeldolgozott élelmiszer fogyasztása és a gyorsabb kognitív hanyatlás között, de ebből még nem következik egyértelmű ok-okozati kapcsolat.”

A táplálkozás azért is lehet fontos, mert közvetetten számos más, az agy egészségét érintő tényezőre hat. Az elhízás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség visszaszorítása nemcsak a szív- és érrendszernek kedvezhet. Magyarországon a 60 év feletti magyar lakosság körében nagyjából 7 százalékra becsülhető a demencia előfordulása. A betegség ráadásul nemcsak az érintett életét változtatja meg: a hozzátartozókra és gondozókra nehezedő teher miatt társadalmi hatása ennél lényegesen szélesebb.

Temesvári Noémi szerint nem kell megvárni az időskort, hogy foglalkozzunk agyunk egészségével. „A hosszú évek alatt kialakuló étkezési szokások számítanak igazán: több zöldség, gyümölcs, hüvelyes, hal és olajos mag, kevesebb feldolgozott étel, valamint a változatos étrend jó kiindulópont lehet.”