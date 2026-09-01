Mást mond Magyar Péter és a Miniszterelnökség arról, mennyibe kerültek az iskolakezdési támogatásról szóló kormányzati plakátok

iskolakezdés;Miniszterelnökség;kormánypropaganda;közérdekű adatigénylés;Magyar Péter;

2026-09-01 13:53:00 CEST

A Ruff Bálint-féle tárca azt közölte, nem volt költség, a kormányfő korábban 200-300 ezer forintról írt.

Ellentmondás látszik Magyar Péter júliusi nyilvános közlése és a Miniszterelnökség egy közérdekű adatigénylésre adott válasza között az iskolakezdési támogatást népszerűsítő kormányzati plakátok költségeiről.

Lapunk közérdekű adatigénylésben kérte ki a Miniszterelnökségtől a pontos számokat, hogy mennyibe került az adófizetőknek a hirdetéssorozat. Az igénylés nemcsak az esetleges külső szerződésekre kérdezett rá, hanem többek között a nyomtatási és gyártási költségekre, a felhasznált reklámfelületekre, az ingyenesen biztosított megjelenésekre, a kampányban részt vevő szervezetekre, valamint a kapcsolódó szerződésekre, megrendelésekre és pénzügyi dokumentumokra is.

A Ruff Bálint vezette tárca mindösszesen egy mondatban - bőven a törvényben előírt, 15 napos határidőn túl - adott választ:

„Az iskolakezdési támogatással kapcsolatos kampányanyagok elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához belső kapacitást vettünk igénybe, a Miniszterelnökség szerződést nem kötött, költség nem merült fel.”

Mindez azért is érdekes, mert július végén Magyar Péter a Redditen azt közölte, hogy a kis méretű plakátokat a Miniszterelnökség nyomdagépén 200–300 ezer forintért nyomtatták. A kormányfő egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a kormány rendelkezésére álló ingyenes felületeket használják.

Az nem állapítható meg, hogy az ellentmondást mi okozza. Elképzelhető, hogy Magyar Péter a papír, festék vagy más belső erőforrás becsült értékére gondolt, miközben a Miniszterelnökség „költség” alatt csak a külön elszámolt vagy külső szolgáltatónak kifizetett összeget érti. A tárca válasza mindezt nem magyarázza meg. Arra sem térnek ki, milyen állami vagy más felületeken jelentek meg, ki juttatta el oda a kreatívokat, illetve milyen dokumentumok keletkeztek a kampány lebonyolításáról – noha az adatigénylés ezekre is külön rákérdezett. Az adatigénylésben kifejezetten az ingyenesen vagy más ellenszolgáltatás nélkül biztosított megjelenések adatait és dokumentumait is elkértük, de ezt sem teljesítette a minisztérium.

Éppen ezért lapunk újabb közérdekű adatigénylést nyújt be a Miniszterelnökséghez, hogy megtudjuk a pontos részleteket, milyen tételekből áll össze a kormányfő által korábban említett 200–300 ezer forintos tétel.